El CGPJ abre otra investigación a Peinado por una queja de un diputado del PSOE por "dejación de deberes"
- El dirigente denuncia que se tuvo que archivar una causa de corrupción porque al instructor se le pasó el plazo de prórroga
- El promotor de Acción Disciplinaria deberá decidir si incoa un expediente sancionador o archiva la queja
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto otras diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado, que se suman a las quejas del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por archivar una causa después de que se le pasara el plazo de instrucción y no haberlo prorrogado, pese a que se lo habían pedido con tiempo las acusaciones populares.
El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha abierto estas diligencias informativas a raíz de una queja que presentó el diputado del PSOE Guillermo Hita contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid por "dejación de deberes" en una causa por presunta malversación que se archivó contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, porque al instructor se le pasó el plazo de prórroga, según ha adelantado este jueves la cadena SER y han confirmado fuentes jurídicas.
La queja contra Peinado por "desatención de sus obligaciones judiciales" responde al hecho de que una causa abierta por presunta malversación contra el gerente de la EMT se tuvo que archivar porque no se acordó la prórroga de la investigación en el momento que correspondía, pese a que las acusaciones populares que ejercían Podemos y Más Madrid lo pidieron con tiempo suficiente.
El promotor deberá decidir si expedientarle o archivar la queja
Fuentes del CGPJ dicen que siempre que se recibe una queja contra un juez, el promotor de Acción Disciplinaria abre una diligencia informativa para estudiarla. Tiene que comprobar si hay materia disciplinaria o si lo que procede es el archivo por no haber infracción o por ser los hechos cuestión jurisdiccional (que no es competencia del CGPJ). Tras dar traslado al juez Peinado para que formule sus alegaciones, el promotor deberá decidir si incoa un expediente sancionador o archiva la queja.
Las fuentes consultadas inciden en que las diligencias informativas son procedimientos habituales que se realizan cada vez que se recibe una queja contra un juez y recuerdan que el año pasado se abrieron unas 600.
Estas diligencias contra el juez Peinado se suman a las abiertas contra el juez por dos quejas presentadas por el ministro Félix Bolaños tras su interrogatorio como testigo y por la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo en la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.