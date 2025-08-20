El CGPJ investiga al juez Peinado tras una queja de Bolaños por su interrogatorio en el caso Begoña Gómez

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado por una queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras el interrogatorio que el magistrado le hizo en calidad de testigo por el caso Begoña Gómez.

El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, tiene abiertas estas diligencias informativas, según han confirmado fuentes jurídicas a RTVE.

En concreto, el Poder Judicial investiga al magistrado a partir de una queja presentada antes del verano por el ministro de Presidencia tras la declaración que Peinado le tomó el pasado 16 de abril en el complejo de la Moncloa, en su despacho, en relación a la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno.