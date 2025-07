Guerra Ucrania - Rusia en directo | Rusia lanza un "ataque masivo" contra Odesa tras el tercer encuentro en Estambul

Zelenski confirma la novena etapa del intercambio de prisioneros acordado en Estambul

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado este miércoles que se ha completado la novena etapa del intercambio de prisioneros acordado en Estambul, en la que han regresado al país defensores gravemente enfermos y heridos. Según Zelenski, "en todas las etapas de los recientes acuerdos de Estambul, hemos logrado traer de regreso a más de 1.000 de nuestros compatriotas", lo que supone una "alegría para mil familias que pueden volver a abrazar a sus seres queridos", ha señalado en su mensaje diario nocturno en su cuenta de X.

Zelenski ha asegurado que todos recibirán el apoyo y la atención médica necesarios. El presidente ha subrayado la importancia de que los intercambios continúen, destacando que traer de regreso a todos los prisioneros ucranianos sigue siendo una prioridad para el Estado. "Seguiremos haciendo todo lo posible para asegurar que cada uno de ellos regrese del cautiverio", ha defendido.

“Today, already the 9th stage of the exchange agreed in Istanbul took place. Seriously ill and severely wounded defenders are returning home. We can now share the details — across all stages of the recent Istanbul agreements, we have managed to bring back more than 1,000 of our… pic.twitter.com/WDGDlNAyy4“