Patxi López, tras el rechazo del Congreso al decreto 'antiapagones': "Quien pierde es España"

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha asegurado que el Gobierno "no perdió" este martes la votación en el Congreso del llamado decreto 'antiapagones' en el último pleno antes del verano, "quien perdió es España" porque ha perdido "todas las medidas" que contenía para reforzar sistema eléctrico relativas al almacenamiento de las energías renovables y "aumentar la resiliencia del sistema". El PSOE había trabajado "mucho" en ese decreto y según el portavoz, "todos reconocieron" en el debate de este martes que contenía medidas que habían propuesto.

En este decreto, según Patxi López, "estaban de acuerdo las empresas pero también "todos los colectivos ecologistas, todos", porque habían trabajado "mucho" en ese decreto y "sumado propuestas de todas las partes", ha asegurado el portavoz del PSOE en La Hora de La 1 un día después de que el decreto cayera en la Cámara Baja tras el voto en contra de PP, Vox, Podemos, Junts, UPN, BNG y un diputado de la Chunta Aragonesista integrado en Sumar que rompió la disciplina de voto.

"Había ocho puntos en el orden del día y sacamos adelante siete y parece que no valen para nada los otros siete pero es que entre ellos estaba que el salario mínimo no tributara el IRPF, estaba la Agencia Estatal de Salud Pública que se venía demandando desde la pandemia, la entrega a cuenta par que las comunidades y los ayuntamientos recibieran más recursos", ha recordado.

En este sentido se ha mostrado muy crítico con el PP y se ha preguntado si cuando opta por votar en contra lo hace "en contra del Gobierno o de España". Además, ha asegurado que esta legislatura es una de las "más fructíferas", con 42 decretos y leyes aprobados y otros 43 en marcha en distintas fases.

Preguntado por si el Ejecutivo prepara los Presupuestos de cara a septiembre, se ha mostrado convenido de que los está elaborando "para dar acomodo a todas las medidas que se han aprobado".

"Otros buscan derribar a este Gobierno de cualquier manera"

Sobre las consecuencias que puede tener el informe de la UCO sobre los audios que implican al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión provisional, al exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones irregulares, asegura que son "expertos en el diálogo con las distintas fuerzas".

Y se ha mostrado convencido de que cuando llegue septiembre van a iniciar el curso "con mucha fuerza y propuestas dirigidas a mejorar la vida de los ciudadanos", sobre asuntos como la regeneración democrática, la vivienda o la inmigración porque tienen como objetivo "mejorar la vida de la gente", mientras otros buscan "derribar a este Gobierno de cualquier manera".

Preguntado por la diputada del PP Noelia Núñez, después de que esta haya reconocido no haber terminado sus estudios de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas como aparece en su ficha personal del Congreso por "equivocación", según ha señalado ella misma en redes sociales, el portavoz socialista ha dicho que "no es solo una equivocación", porque "no solo lo ha puesto aquí en su currículum en los papeles del Congreso, es que lo ha dicho permanentemente en las entrevistas que le hacían".