Feijóo descarta el "desahogo" de la moción de censura y ve "sospechoso" que Sánchez y Abascal coincidan en retarle

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado por completo que su partido vaya a presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a considerar que está "achicharrado" por la corrupción y que España vive en una situación de "emergencia nacional". Ve "sospechoso" que tanto el jefe del Ejecutivo como Vox coincidan en retarle a presentar una iniciativa así en el Congreso ya que está "abocada al fracaso" porque no dan los números para que salga adelante y cree que solo sería un "desahogo" temporal. En cambio, ha emplazado al PP a buscar "una estrategia para echar" a Sánchez.

"Sánchez nos ha invitado y me ha dado un consejo, que es presentar una moción de censura. Hombre, yo los consejos los suelo aceptar de gente honesta, de gente indecente no", ha afirmado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope.

Lo ha dicho un día después de la rueda de prensa que dio Sánchez en la sede socialista en Ferraz tras el informe de la UCO que implica al ya ex secretario de Organización Santos Cerdán en la trama Koldo. Sánchez prometió comparecer en el Congreso, tal y como pidió el PP (lo hará finalmente el 9 de julio), aseguró que el PSOE es un partido "limpio" pese a estos casos que "repugnan" a los socialistas y pasó al ataque contra la "corrupción" del PP y Vox. También retó a estos partidos a presentar una moción de censura.

Precisamente, Vox insiste en que el PP presente esta moción y Feijóo ha agradecido a la formación de Santiago Abascal que ofrezca su apoyo, pero ha dicho también no entender su estrategia después de que fracasaran las dos mociones que Vox presentó en el pasado y que, a su juico, no han servido más que para que este partido pierda votos. Tanto es así, que ahora Vox no puede registrar en solitario una moción al no darle los números para ello.

"Que coincida el señor Sánchez y Vox planteándole al PP lo mismo es cuando menos sospechoso", ha subrayado. Con todo, ha asegurado que el PP sabe lo que debe hacer y lo hará "cuando toque": "En este momento, una moción de censura está abocada al fracaso". Ha recordado que la Constitución fija que solo prosperará una moción con mayoría absoluta de diputados, 176, y "en este momento" el PP ·"no los tiene".

Además, ha rechazado presentar una moción "en la mitad del libro de corrupciones del sanchismo": "Como comprenderá, yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno".

Críticas a PNV y Junts por no tener "un mínimo de dignidad" Este lunes, el portavoz del PP, Borja Sémper, dijo que al PP le harían falta cuatro diputados para que prosperara una moción de censura y admitió que el partido es "incapaz" de convencerlos porque "tiene principios". Feijóo ha aludido directamente a los socios de Sánche y ha dicho que, si tuvieran "un mínimo de dignidad", le retirarían su apoyo. "El problema es que ni el nacionalismo ni el independentismo ni la izquierda radical está en una situación de honestidad", ha apostillado. Ha sido especialmente crítico con el PNV por estar más "en la órbita sanchista que en el nacionalismo vasco". Cree que el "el resultado" es que EH Bildu "probablemente hoy sea la fuerza más votada" en el País Vasco. Además, ha criticado que apoyase una moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018 por una causa que "hoy se consideraría menor" en comparación con todos los casos que rodean a Sánchez. Y respecto a Junts, ha pedido imaginar "la cara" que se le queda a los dirigentes del partido "cuando ha visto que su interlocutor permanente" con el PSOE, Santos Cerdán, "es un delincuente": "O sea que el Partido Socialista manda a su secretario de organización, en este momento, que ha tenido que renunciar (a su escaño)". Por otro lado, Feijóo ha criticado el "cambio de guion" de Sánchez por el que la semana pasada compareció a modo de "víctima" de la corrupción y esta a modo de "verdugo" contra la derecha. "Vino a decir que no se va, porque vendría la derecha al Gobierno", algo que, a su juicio, es como decir que no se va porque "perdería las elecciones". Para terminar, Feijóo ha dicho que Sánchez es "un lastre para el Partido Socialista y para la convivencia en España", y le ha echado en cara su "brote de narcisismo" en la última comparecencia en Ferraz. ““ Este mismo martes, Sánchez ha hecho pública una carta a la militancia, a la que pide de nuevo "perdón" por la corrupción que salpica a su partido, y ha recordado que actuó con "contundencia". En un mensaje en su perfil de X, Feijóo ha reaccionado diciendo que "a más corrupción, más cartas de Pedro Sánchez".