Mazón pacta con Vox los presupuestos en la Comunidad Valenciana tras ceder en materia migratoria y climática

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 con "el único objetivo es ayudar y avanzar en la recuperación" de la Comunidad Valenciana tras la dana del pasado 29 de octubre. Los votos de los de Santiago Abascal eran imprescindibles para que pudieran salir las cuentas públicas por mayoría absoluta, por lo que Mazón termina cediendo en materia migratoria y climática a los postulados de esta formación.

Ha sido en una declaración institucional sin preguntas en Les Corts Valencianes convocada de improviso este lunes y en la que ha estado acompañado de la vicepresidenta, Susana Camarero, y la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino. Mazón ha avanzado que las nuevas cuentas se presentarán el próximo jueves. "No podemos ni vamos a esperar", ha subrayado.

La dana del pasado 29 de octubre obligó a posponer la aprobación de las nuevas cuentas para 2025, ya que estaba previsto que llegasen a Les Corts el pasado 31 de octubre. Además, las inundaciones llevaron consigo una remodelación del Consell y cambió las necesidades presupuestarias para hacer frente a la recuperación.

El PP dice que no renuncia a "ninguno" de sus principios tras pactar con Vox en Valencia y el Gobierno habla de "vergüenza"

Y aunque ha anunciado ya el acuerdo, ha precisado que su Ejecutivo todavía está negociando con Vox para "terminar de acordar" las cuentas. No obstante, ha señalado que a pesar de las "diferencias ideológicas", han sido capaces de encontrar "puntos de entendimiento", ya que van a centrarse en los aspectos en los que tienen una "visión compartida".

Mazón también ha denunciado la "actuación negligente del Gobierno de Pedro Sánchez" , a quien ha acusado de haberse "olvidado a las víctimas" y de "no actuar con diligencia" para "convertir esa tragedia en una ventaja política". "No se puede entender", ha manifestado.

"No es compatible exigirle cuentas a la Generalitat sobre los resultados de la reconstrucción, a la vez que se torpedea que la Comunidad tenga unos presupuestos que necesitamos con urgencia", ha sostenido. Aun así, ha deseado que este "buen acuerdo" pueda "ser valorado al margen de las siglas y el color político" .

" Las lluvias que provocó la dana no las podíamos evitar, pero la riada sí , y tenemos que ir a la raíz de qué tipo de políticas han impedido que se lleven a cabo las actuaciones preventivas necesarias para que el Barranco del Poyo no se hubiera convertido en una trampa letal", ha añadido.

Además, Mazón ha anunciado una iniciativa en el Comité de las Regiones de la Unión Europea que "genere nuevos apoyos para exigir que las inversiones en infraestructuras hidráulicas que salvan vidas no estén condicionadas por criterios medioambientales obligatorios extremos derivados de la aplicación literal del Pacto Verde".

"El espíritu de proteger el medioambiente no puede llevarnos a priorizar un malentendido respeto por la naturaleza a costa de las vidas y el desarrollo económico de nuestra tierra", ha defendido.

Asimismo ha pedido al Ejecutivo central que informe sobre la cifra de personas que fueron detenidas por "pillaje y saqueos" tras la dana, así como que también se conozca cuál es su nacionalidad . "No podemos permitir que haya personas que han perdido todo a causa de la riada y que encima vean como salen impunes los autores de los saqueos y los actos de pillaje en sus propias casas y negocios durante los días posteriores al 29 de octubre", ha agregado.

Además, ha señalado que su Ejecutivo buscará "fórmulas legales" para que los menores no acompañados llegados a su territorio "puedan volver con sus padres y familias". "Es momento de mirar al Gobierno central y a Bruselas, porque es evidente que la inmigración ilegal masiva necesita ser abordada con una nueva política migratoria a nivel nacional y europea . Necesitamos agilizar con urgencia las expulsiones de los inmigrantes ilegales" , ha abogado.

Por ello, ha anunciado que la Comunidad Valenciana "no admitirá más repartos de la migración ilegal del Gobierno de Sánchez" , pues, según ha asegurado, su región ya "ha rebosado su capacidad". "Nuestros centros están saturados", ha insistido.

Por otro lado, Mazón ha asegurado que su comunidad "tiene un problema con la inmigración ilegal". "No puede ser que mientras en algunos territorios se establecen criterios de excepción, aquí se nos imponga una carga sin apoyo, sin recursos y sin ninguna planificación. Esto no es solidaridad, esto es chantaje político ", ha subrayado.

Reitera que seguirá porque se debe a los valencianos

Mazón ha vuelto a reiterar que seguirá al frente de la Generalitat Valenciana porque no se debe a otra cosa que a la reconstrucción y a la recuperación la normalidad tras los efectos de la dana. "No descansaremos hasta que cada valenciano sienta que su gobierno está a la altura de las circunstancias", ha añadido.

Para Mazón, el acuerdo anunciado "sirve también para demostrar que este Consell sigue asumiendo su responsabilidad, trabajando para la reconstrucción, estando a diario al lado de los valencianos y adjudicando más ayudas y con mayor celeridad que las que se han visto por parte del Gobierno".

"No me debo a otra cosa que a los ciudadanos de la Comunidad Valencia, a su reconstrucción y a la recuperación de la normalidad. Y lo voy y lo vamos a seguir haciendo. He comprometido mi acción política a la recuperación y hoy damos un paso importante para conseguirlo con estos presupuestos", ha garantizado al finalizar su declaración.