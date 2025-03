Morant pide elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana y descarta una moción de censura contra Mazón

10.23 min Diana Morant descarta una moción de censura contra Mazón y pide elecciones anticipadas

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha pedido celebrar elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana aunque ha descartado presentar una moción de censura contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, porque desde su grupo prefieren "centrarse en lo útil y en lo práctico para los valencianos".

"La reconstrucción comienza preguntando al pueblo valenciano quién quiere que la lleve a cabo", ha asegurado la líder de los socialistas valencianos tras reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del partido convocada este miércoles. Con este anuncio, el partido ha dejado claro que ese movimiento no pasará por una moción porque "no dan los números en Les Corts": los 31 diputados del PSPV más los 15 de Compromís, que lleva meses reclamando esta medida, suman 46 votos, frente a los 53 que suman PP (40) y Vox (13), partido que dijo que no la apoyará.

Se despejan así las dudas sobre aquello que el PSPV puso sobre la mesa el pasado 28 de febrero, cuando Morant amenazó al PP con "mover ficha" si el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, no destituía a Mazón.

Asimismo, la también ministra de Ciencia y Universidades ha insistido en la importancia de constituir en el Congreso una comisión de investigación para esclarecer responsabilidades por la gestión de la dana y poder "analizar los hechos con transparencia y conocer la verdad". Precisamente, Sumar, Junts, ERC y Grupo Mixto solicitaron este martes su creación que se debatirá en el Pleno de este jueves en la Cámara Baja. De aprobarse esta nueva comisión, se sumaría a las dos ya constituidas que presiden PP y Vox en el Senado y en Les Corts, respectivamente

Morant ha arrancado su comparecencia describiendo la actual situación del Consell como "intolerable, inaceptable e insostenible". Inaceptable por las múltiples versiones que ha ofrecido Mazón hasta este momento acerca de dónde estaba en la tarde de aquel 29 de octubre, día de las inundaciones. Intolerable "cómo ha ignorado el clamor ciudadano desde entonces", e insostenible, que el 'president' siga al frente del gobierno autonómico. Asimismo, ha cargado contra el actual líder del Consell por no tener "ni honorabilidad ni dignidad" y también contra el PP valenciano por estar "más preocupado en su reconstrucción política que en la de la Comunidad Valenciana". "Las urnas son la única salida", ha manifestado la secretaria general de los socialistas valencianos en su intervención cuando ha defendido que Mazón no es ahora la "solución" para que le sustituya otro cargo del PP, ni tampoco presentar una moción de censura que "solo generaría frustración" y "sería perder el tiempo porque no dan los números". "Hoy no salen los números, pero sí salen en la calle. Lo más urgente es votar y reconstruir: votar para reconstruir", ha aseverado.