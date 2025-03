Mazón no se pronuncia sobre un adelanto electoral y Feijóo pide investigar "hasta el final": "Quiero saber qué pasó"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no se ha pronunciado sobre si piensa convocar elecciones anticipadas por la gestión de la DANA, ante voces críticas como la de la ministra de Ciencia y líder del PSPV Diana Morant, que insiste en exigir que ponga urnas de por medio. “Seguiremos trabajando”, se ha limitado a contestar a preguntas de los periodistas. Mientras, mantiene el respaldo del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que los 227 muertos que dejó el temporal “necesitan” que se investigue “hasta el final” y que se asuman responsabilidades por lo ocurrido: “Quiero saber qué pasó”.

La presión sobre Mazón se ha hecho patente este viernes en Elche, donde el ‘president’ ha presentado el Protocolo de Infraestructuras de la Generalitat. A su llegada al Ayuntamiento, los medios le han interrogado sobre si piensa dimitir o convocar elecciones, a lo que Mazón ha respondido que su gobierno va a “apoyar” a Elche, a las infraestructuras y a la recuperación. Y ante las insistencias de los reporteros, ha zanjado: “Seguiremos trabajando. Gracias”.

Feijóo, por su parte, ha dejado claro que no tomará ninguna decisión respecto a Mazón mientras no concluya la investigación y se esclarezcan los hechos y ha exigido llegar "hasta el final". “No hay ninguna novedad que comentar”, ha aseverado ante preguntas de los medios durante su visita a unas bodegas en Serrada (Valladolid). Allí se ha referido a la investigación abierta por una jueza de Catarroja (Valencia) sobre la gestión de la DANA: “Hay un auto, esperemos a ver el alcance y contenido de la investigación”.

A continuación, ha incidido en que se esclarezca lo ocurrido: “Mientras sea presidente del PP, quiero saber qué pasó, quiero saber quiénes son los responsables y que se investigue hasta el final”. Según ha afirmado, los fallecidos y sus familias “necesitan” que los políticos investiguen y asuman “las responsabilidades” que les corresponden. “Es lo mínimo que podemos ofrecer desde la política a las víctimas”, ha proseguido, y ha añadido: “La vida no la podemos devolver, pero la dignidad a sus familias es un compromiso que asumo”.

Así, ha instado de nuevo a “dejar que las investigaciones avancen” y ha incidido en que, mientras no haya novedades, no puede “improvisar respuestas que no tengan calado, ni contenido ni un mínimo de reflexión”.

Podemos denuncia una supuesta foto falsa de Mazón en el CECOPI Mientras, aumenta la presión sobre Mazón. Este viernes, Podemos ha denunciado ante la Fiscalía provincial de Valencia un supuesto delito de falsedad por una posible manipulación de la imagen en la que se ve al ‘president’ entrar al complejo de Emergencias (CECOPI) a las 20:28 horas del 29 de octubre. La denuncia parte de una publicación por parte del periódico El Salto respecto a un informe pericial que asegura que la imagen de la cámara de seguridad que sitúa a Mazón es "técnicamente falsa". Una información que ha salido a desmentir la propia Generalitat, asegurando que es "rotundamente falsa": "'No ha sido alterada la fotografía". Podemos considera "evidente" que esa imagen fue manipulada por una autoridad o funcionario público de la Generalitat "con el propósito de inducir a error sobre los hechos acontecidos". Así, la formación morada reclama que se identifique a la persona que realizó la captura de pantalla de seguridad y de quien posteriormente la remitió a la Agencia Efe, que publicó el informe que elaboró al respecto la Generalitat y en el que se incluye esa imagen. Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa judicial abierta por el juzgado de Catarroja, ya pidió este jueves a la jueza instructora que se incorporen al sumario las grabaciones de todo el complejo de Emergencias del 29 de octubre.