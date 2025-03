El Congreso aprueba una comisión de investigación de la dana con los votos en contra de PP y Vox

El Congreso ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación de lo ocurrido en la dana de Valencia el 29 de octubre de 2024, que ha recibido el apoyo del PSOE y a la que se han opuesto el PP y Vox.

La del Congreso será la tercera comisión que investiga lo ocurrido en la dana tras las constituidas en el Senado y las Cortes valencianas. Fue solicitada por Sumar, Junts, el Grupo Republicano y el Mixto y ha sido aprobada con 176 votos a favor, 169 en contra y una abstención.

La comisión, aprobada tras un bronco debate en el pleno, investigará la gestión de la crisis derivada de la dana, pero también se dedicará al estudio y propuesta de medidas para paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro, según la propuesta.

Durante el debate, algunos diputados han coreado "Mazón dimisión" tras la intervención de la parlamentaria del PP Macarena Montesinos y justo cuando entraba en el pleno el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Por ello, ha insistido en pedir elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana, como ya hiciera el miércoles . "Ante una crisis de esta envergadura solo cabe la democracia, darle la voz a la ciudadanía". Y ha descartado una moción de censura, como pide Compromís, el otro grupo de izquierda en el parlamento valenciano. "Sería generar más frustración, es una moción fallida, no dan los números" , ha señalado, explicando que PP y Vox tienen mayoría y ya vetaron una moción que pedía la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón . Preguntado por la exigencia de la líder del PSPV, Mazón ha rechazado valorarla.

A su juicio, es obvio que Mazón no va a convocar elecciones en contra de sí mismo - "Sabemos que no va a pasar", ha sentenciado-, y lo que se necesita es que los partidos políticos de la izquierda hagan una "oposición dura".

"No querer hacer una moción de censura es una mala estrategia porque es la forma de confrontar con el PP y demostrar que hay una alternativa", ha dicho en los pasillos del Congreso. "Apostar por una convocatoria electoral, una cosa que todos queremos, es pensamiento mágico", ha añadido.

Feijóo asegura que no ha cambiado de opinión sobre Mazón

También se ha pronunciado sobre la cuestión Feijóo. En una rueda de prensa en el Congreso, preguntado sobre los últimos autos de la juez que imputan a la exconsellera de Emergencias del Gobierno de Mazón por su gestión de la emergencia, ha recalcado que "de momento no hay novedad" para cambiar de posición sobre el presidente valenciano.

Feijóo, que no ha nombrado directamente a Mazón, se pronuncia así por primera vez tras el auto del lunes por el cual la juez de Catarroja imputaba a Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat en aquella fecha, Emilio Argüeso, ambos cesados por el president.

"No me gusta cambiar de opinión ni cada 15 minutos ni cada semana, dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos", ha asegurado, y ha añadido: "Los hechos es que hay un auto que imputa a una exconsejera de un Gobierno y aun ex director general".

"Todo en su momento y de momento no hay ninguna novedad que me haga cambiar de opinión", ha aseverado.