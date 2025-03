El PP mantiene su respaldo a Mazón tras el auto de la jueza: "No ha cambiado absolutamente nada"

La dirección nacional del PP mantiene su respaldo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y considera que "no ha cambiado absolutamente nada", pese a que al auto de la juez de Catarroja Nuria Ruiz que investiga la gestión de dana cuestiona la actuación del Govern valenciano al señalar que "correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población".

"Desde ayer hasta hoy no ha cambiado absolutamente nada", ha declarado en el Congreso este miércoles la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, al ser preguntada expresamente si el PP de Alberto Núñez Feijóo considera que Mazón debe seguir al frente de la Generalitat o su situación es insostenible tras ese auto de la jueza.

Las declaraciones de Muñoz se producen un día en el que el foco mediático vuelve a estar sobre el presidente de la Generalitat después de que, por primera vez y en portada, el diario ABC haya pedido abiertamente su dimisión en un duro editorial titulado 'Mazón debe irse ya', que concluye asegurando que mantenerlo en el poder "desde luego resulta un grave error y aboca a una profundización de la crisis con un líder débil".

"Nosotros respetamos los procedimientos judiciales, nosotros no acusamos de lawfare a todos aquellos jueces que hacen su trabajo con libertad, como hace el Gobierno de España", ha aseverado.

Muñoz se ha remitido a las declaraciones que este lunes ya expresó el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien dijo que Mazón está "volcado en la recuperación" tras la dana y recalcó que el auto de la jueza que investiga las inundaciones "no le afecta".

Una tibia posición del PP

Tras las inundaciones del 29 de octubre, tanto Feijóo como miembros de la dirección de PP visualizaron un apoyo cerrado a Mazón, destacando en cada intervención pública que "ha dado la cara" desde el primer momento y ha vinculado "su futuro político a la reconstrucción", en contraposición a la "deslealtad" del Gobierno de Pedro Sánchez por "usar el dolor para hacer política".

Con el paso del tiempo y conforme avanza la investigación judicial, el respaldo al presidente de la Generalitat ha pasado a ser más tibio. Hace unas semanas, Feijóo llegó a admitir que Mazón estuvo "noqueado" tras la dana y, más recientemente, aseguró públicamente que ni la Generalitat ni el Gobierno de Sánchez habían "estado a la altura".

Este miércoles, Feijóo ha esquivado las preguntas sobre Mazón cuando los periodistas le han interpelado por este asunto tras asistir a la protesta de policías y guardias civiles a las puertas del Congreso contra la "cesión" de la competencia de inmigración a la Generalitat de Cataluña.

Al ser preguntado en tres ocasiones si mantiene el apoyo en Mazón, el presidente del PP se ha limitado a responder que "está con la Policía y la Guardia Civil", que han venido al Congreso a "reivindicar la seguridad nacional, su profesionalidad y su compromiso con la soberanía nacional de nuestro país".

No obstante, hay un creciente malestar interno dentro del Partido Popular, donde no ocultan su "hartazgo" con el hecho de que la gestión del presidente valenciano monopolice la actualidad política. Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado a Europa Press que "hay que aprender a aguantar la presión" y se han quejado de que el foco mediático esté en Mazón cuando "no está imputado" mientras el Gobierno de Pedro Sánchez está "cercado por los casos de corrupción". Otras fuentes de la cúpula han reconocido, sin embargo, que los últimos acontecimientos impiden un respaldo cerrado de Feijóo a su barón autonómico.