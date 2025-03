Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 12 de marzo: Rusia asegura que las tropas ucranianas retroceden en la región de Kursk

11:12

Albares reitera su compromiso con la defensa de Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel albares, ha defendido la paz "en Ucrania, Líbano y palestina".

"En Ucrania, no nos equivoquemos, estamos ante la guerra de un solo hombre. No busquemos escusas. No podemos confundir a las víctimas con el verdugo. Todo lo que hace España es para que llegue la paz, pero una paz justa que no sea un paréntesis entre dos guerras", ha insistido el alto representante español en el congreso de los diputados.

"La OTAN no hace guerra, la OTAN disuade", ha insistido tras ser criticado por el previsto aumento del gasto en defensa.