El papa muestra una "gradual y ligera mejoría" y responde bien al tratamiento aunque se mantiene el pronóstico reservado

El papa Francisco muestra una "gradual y ligera mejoría" este sábado y prosigue con oxígeno a través de cánulas durante el día y con ventilación mecánica por la noche en el hospital Gemelli de Roma, donde lleva 23 días ingresado por sus problemas respiratorios, según fuentes vaticanas, que aseguran que firmará la homilía de este domingo.

Pese a que los médicos mantienen un pronóstico reservado, el santo padre responde bien al tratamiento, no tiene fiebre y sus análisis de sangre se mantienen estables, según el parte médico compartido a las 19:00 por el Vaticano.

Su estado, han añadido esta mañana, sigue siendo el mismo de los últimos días, "estable", pero dentro de un cuadro clínico "complejo". Esta mañana Francisco rezó en la Capilla y por la tarde alternó actividades de descanso y trabajo, señala el comunicado.

El pontífice ha preparado en el hospital la homilía para la misa del domingo por el Jubileo de los Voluntarios, que será leída en su nombre por el cardenal encargado de presidirla, el canadiense Michael Czern, prefecto del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Además, el Vaticano prevé difundir un mensaje del papa por el tradicional Ángelus, en la misma modalidad de las últimas tres semanas, aunque todavía no lo ha confirmado.

Tras varias crisis e insuficiencias de las últimas semanas, el papa se encuentra en una situación "estable dentro de la complejidad" , según dijo el viernes el Vaticano . Ese día se dedicó al reposo y pudo rezar durante unos veinte minutos en la capilla cercana al apartamento privado que los papas tienen en la décima planta del Gemelli. Mientras, sigue recibiendo oxígeno a altos flujos , alternado por las noches con la ventilación mecánica no invasiva, con máscara; y hace fisioterapia respiratoria y motora.

En el parte matutino, el Vaticano indicó que el papa pasó una "noche tranquila" y se encuentra reposando" . Aunque no se le ha podido ver desde que fue internado, la noche del jueves Francisco mandó su primer mensaje , en español y con la voz notablemente afectada y cansada.

Leen un discurso del papa para el 'Movimiento para la vida'

En un mensaje escrito, el papa Francisco ha advertido que "una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos indeseados" o a ancianos y enfermos dependientes. El pontífice argentino elaboró el discurso para el 'Movimiento para la vida', una organización que tiene como objetivo "defender las vidas humanas desde la concepción hasta la muerte natural", es decir, contraria al aborto o a la eutanasia.

El texto, fechado el 5 de marzo en el hospital Gemelli de Roma, ha sido leído en su nombre por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, durante una misa en la basílica de San Pedro del Vaticano. "Lamentamos que no podáis encontrar al Santo Padre como estaba previsto, pero nos sentimos profundamente unidos a él y rezamos por su salud. El papa, no obstante, ha escrito un mensaje para la ocasión, que ahora me honra leer", ha dicho el purpurado ante los fieles.

Francisco, en su mensaje, ha agradecido, además, la labor de esta asociación con "las madres con embarazos difíciles o imprevistos", máxime cuando en las últimas décadas se ha "difundido lamentablemente la cultura del descarte" de las personas más vulnerables de la sociedad.