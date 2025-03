Zelenski valora "muy positivamente" el acuerdo sobre tierras raras con EE.UU. que firmará el viernes en Washington

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado que su Gobierno valora "muy positivamente" la propuesta final del acuerdo sobre tierras raras entre Kiev y Washington y se ha mostrado conforme con que el texto no haga referencia a ninguna deuda hacia Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que Zelenski viajará a EE.UU. este viernes para sellar el pacto sobre la explotación de minerales ucranianos.

"Miembros de nuestro Gobierno valoran muy positivamente la variante final del acuerdo. Dicen que puede funcionar", ha dicho Zelenski, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

Zelenski ha explicado que el acuerdo finalizado es preliminar y que abrirá las puertas a otros acuerdos más concretos sobre la contribución y el funcionamiento del fondo de inversión que se creará entre ambos países, al que Ucrania contribuirá con beneficios que generen sus recursos naturales, incluidas las conocidas como tierras raras. El presidente ucraniano ha añadido que espera que en una fase posterior de las negociaciones se incluyan las garantías de seguridad que le había pedido a Washington.

Previamente, el mandatario había afirmado que el éxito del mencionado pacto dependía aún de sus conversaciones con Trump, ya que el texto del acuerdo no incluía las mencionadas garantías de seguridad. "Este acuerdo podría ser un gran éxito o podría pasar sin pena ni gloria. Y el gran éxito depende de nuestra conversación con el presidente Trump", había dicho el líder ucraniano en una rueda de prensa por la mañana.

El acuerdo busca compensar el apoyo de EE.UU. a Ucrania

El pacto, propuesto por Washington, busca compensar el apoyo brindado desde el comienzo de la invasión rusa —que asciende a los 500.000 millones en ayudas— a través de la cesión por parte de Ucrania de parte de sus recursos naturales a Estados Unidos. "Tendremos nuestro dinero de vuelta", ha afirmado Trump tras confirmar que Zelenski viajará a Washington el viernes.

Una copia del acuerdo a la que ha tenido acceso Reuters, fechada el 25 de febrero, no detallaba garantías de seguridad concretas aunque sí menciona los esfuerzos de Kiev por obtenerlas. "El Gobierno de los Estados Unidos apoya los esfuerzos de Ucrania para obtener las garantías de seguridad necesarias para establecer una paz duradera", afirma el texto.

Según el texto del acuerdo, titulado "Acuerdo bilateral por el que se establecen los términos y condiciones de un Fondo de Inversión para la Reconstrucción", Ucrania cedería a EE.UU. el 50% de "todos los ingresos obtenidos de la futura monetización de todos los activos de recursos naturales pertinentes propiedad del Gobierno ucraniano". Sin embargo, según Zelenski, las cantidades exactas y las inversiones se detallarían en un acuerdo posterior.

Zelenski ha insistido en que su país necesita "garantías de seguridad" por parte de Occidente para "evitar que Rusia destruya las vidas de otras naciones". "Es importante para mí y para todos nosotros en el mundo que la ayuda de Estados Unidos no se detenga", ha dicho el líder ucraniano.

El texto no nombra los activos en cuestión, aunque menciona que incluirían depósitos de minerales, petróleo, gas natural y otros materiales extraíbles, así como otras infraestructuras como terminales de gas natural licuado y puertos.

"Lo principal para mí es que no somos deudores. No hay una deuda de 500.000 millones de dólares en el acuerdo, ni de 350.000 millones, ni de 100.000 millones, porque eso sería injusto", ha afirmado Zelenski. Por su parte, el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, ha defendido que Kiev nunca "firmaría ni consideraría... un tratado colonial que no tuviera en cuenta los intereses del Estado".

Las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos atraviesan un momento especialmente delicado tras el inicio de las conversaciones entre Moscú y Washington y el reciente intercambio de insultos entre Trump y Zelenski. El líder estadounidense llamó "dictador" al ucraniano y este acusó a al presidente de EE.UU. de vivir en una burbuja de "desinformación" procedente de Rusia.