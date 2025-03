Volodímir Zelenski no admite su intención de "invadir" el Donbás en este vídeo de 2019, es falso

Difunden en redes sociales un vídeo del año 2019 de un discurso del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y lo presentan como si el mandatario hubiera admitido sus planes para "invadir" el Donbás. Es falso. La grabación ha sido recortada para que parezca que el presidente ucraniano estaba enumerando sus planes como mandatario, cuando en realidad expresaba todo aquello ante lo que se opone.

"Zelenski admitió en 2019 que Ucrania planeaba invadir el Donbás", afirma un mensaje en inglés compartido más de 4.000 veces en la red social X. La publicación atribuye las siguientes declaraciones al presidente ucraniano: "Iremos a la guerra. Nuestro Ejército está preparado. Llevaremos la guerra al Donbás". El texto adjunta un clip de 30 segundos de una rueda de prensa de 2019 en la que el presidente de Ucrania afirma: "Desde hoy somos un Estado militar, tenemos una guerra. Iremos a la guerra. Nuestro Ejército está listo. Llevaremos la guerra al Donbás. Recuperaremos nuestros territorios con la guerra y con el Ejército. Sabemos que habrá muertos, pero estamos dispuestos a recuperar nuestra tierra. Estamos dispuestos a realizar acciones militares directas en los territorios ocupados".

Zelenski no admite su intención de "invadir" el Donbás en este vídeo de 2019. La grabación ha sido recortada de tal forma que tergiversa lo que realmente afirmó el presidente ucraniano: que su Ejército no estaba preparado para una guerra en el Donbás y que rechaza la idea de recurrir a un conflicto armado en el territorio. Mediante una búsqueda inversa encontramos la conferencia completa publicada en YouTube el 10 de octubre de 2019 por el medio ucraniano Hromadske. La grabación corresponde a una reunión de más de 10 horas en la que Zelenski responde a las preguntas de varios periodistas en el Mercado de Alimentos en la ciudad de Kiev. El vídeo que circula en redes muestra el momento en el que el mandatario responde a uno de los reporteros que le hace una pregunta en referencia a la guerra del Donbás.

En VerificaRTVE hemos utilizado la herramienta de transcripción de Iveres para analizar la ponencia y hemos comprobado que, a partir del minuto 3:00:40, el periodista pregunta al presidente si no sería la mejor opción declarar la ley marcial en Ucrania y llamar a las armas, comparando la postura pacifista de Zelenski con la de su predecesor, Petro Poroshenko. En su respuesta, que abarca desde el minuto 3:02:45 hasta el 3:05:55, Zelenski afirma: "Llegué al poder como el presidente de la paz. Quiero terminar la guerra y no es la primera vez que lo digo, la sociedad es lo más importante para mí. Somos seres humanos, pero lo más importante es la sociedad. La sociedad no ha votado a un presidente que vaya a decir: ‘Desde hoy somos un Estado militar, tenemos una guerra. Iremos a la guerra. Nuestro Ejército está listo. Llevaremos la guerra al Donbás. Recuperaremos nuestros territorios con la guerra y con el Ejército. Sabemos que habrá muertos, pero estamos dispuestos a recuperar nuestra tierra. Estamos dispuestos a realizar acciones militares directas en los territorios ocupados’. Según usted, tenemos que ir a la guerra en Crimea, a pesar de que nuestro Ejército no está preparado. Como presidente, no estoy dispuesto a perder a nuestro pueblo. Por lo tanto, he elegido un camino diplomático", añade.

El propio Gobierno de Ucrania publicó el 10 de octubre de 2019 una entrada en su página web oficial informando sobre este encuentro de Zelenski con la prensa en la que recogen que la principal misión del presidente ucraniano es "poner fin a la guerra en el Donbás". Detector Media también hizo un seguimiento de la reunión y se hizo eco de las palabras de Zelenski en las que manifiesta su intención de acabar con el conflicto en este territorio: "Ustedes han elegido a Zelenski, quien decía que pondrá fin a la guerra, y esto no ha cambiado". The Guardian también resalta que Zelenski aseguró en esta comparecencia que "poner fin a la guerra con los separatistas respaldados por Rusia en el sureste de Ucrania era el objetivo más importante de su presidencia".