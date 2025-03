Una multitud despide en Israel a los Bibas, símbolo de la lucha por la liberación de los rehenes de Hamás

"Mi amor", comienza en español la elegía de Yarden Bibas a su esposa, la rehén fallecida Shiri Silberman Bibas, israelí de padre argentino y madre peruana, en la que recuerda la primera vez que le dijo esas palabras. Antes del funeral, que se ha celebrado a puerta cerrada en el kibutz Nir Oz donde Hamás secuestró a la familia Bibas durante los atentados del 7 de octubre de 2023, una multitud ha salido a las calles y carreteras de Israel para acompañar el cortejo fúnebre con los ataúdes de Shiri y sus hijos, los pequeños Ariel y Kfir —tomados rehenes con 4 años y 9 meses respectivamente—, con banderas israelíes, pancartas y globos naranjas, color símbolo de la familia por los cabellos pelirrojos de los menores.

El cortejo ha partido desde Rishon Lezion, cerca de Tel Aviv, donde se identificaron los restos entregados por Hamás el pasado jueves, hasta Nir Oz, cerca de la Franja de Gaza, uno de los más castigados en los ataques de Hamás y donde vivía una importante comunidad de israelíes de origen argentino. Además, en la rebautizada como Plaza de los Rehenes, en el centro de Tel Aviv, decenas de personas acudieron a seguir en directo la retransmisión del funeral, muchos vestidos también de naranja.

"He estado escribiendo estas palabras en mi mente durante más de un año. La incertidumbre, la ansiedad y la preocupación por ti no dejaban descansar mis pensamientos, pero cada vez que mi mente comenzaba a formularlos, empujaba con fuerza las palabras lejos, con el poder de mi amor por ti con la fuerza de la esperanza de que regresarías. Y ahora estoy aquí, frente a ti. No es así como esperaba encontrarte de nuevo. ¿Cómo se empieza a decir adiós?" ha leído Yarden en unas emotivas palabras dedicadas a su esposa.

Yarden fue secuestrado con su mujer e hijos, pero pasó el cautiverio separado de ellos. Él fue liberado el pasado 1 de febrero como parte de los canjes de rehenes del alto el fuego, para descubrir que el destino de su familia —que estaban en la lista de los 33 cautivos, vivos y muertos, que saldrían en la primera fase del acuerdo— era incierto. Hamás aseguraba, sin pruebas, que los tres habían muerto en un bombardeo israelí en noviembre de 2023, pero Israel aseguraba no haber podido verificar esa información. Dos semanas después, la mala noticia se confirmaba, los islamistas incluían sus nombres en la primera entrega de cuerpos, que se produjo la semana pasada.

Las tumbas de Shiri, Ariel y Kfir Bibas, secuestrados por Hamás en su casa en el kibutz Nir Oz y muertos en cautiverio en Gaza. REUTERS/Ronen Zvulun

Asesinados "a sangre fría" Israel asegura que, según los análisis forenses, los pequeños fueron brutalmente asesinados por sus captores "con sus propias manos" y "a sangre fría" aproximadamente un mes después de su secuestro. El grupo cometió un error al entregar el cuerpo de Shiri, de 32 años, lo que provocó una crisis que pudo dar al traste con la tregua y aumentó el dolor de la familia, pero se solventó unas horas después con la transferencia de los restos correctos. En el funeral, Yarden también se despidió de sus hijos, a los que pide disculpas por no haber podido protegerles ese fatídico 7 de octubre, cuando se convirtieron en los rehenes más jóvenes retenidos por las milicias palestinas de Gaza. A Ariel le ha agradecido haberle hecho madurar y aprender sobre "las verdaderas responsabilidades de la vida". "Trajiste más luz y felicidad a nuestro pequeño hogar", le ha dedicado a Kfir. El kibutz que vio nacer a Ariel y Kfir vivió el martes otro día triste, cuando se celebró el funeral de uno de sus fundadores, Oded Lifshitz, de 84 años, cuyos restos fueron entregados por Hamás la semana pasada junto a los de los Bibas. Periodista y activista por la paz, dedicó su vida a fomentar el diálogo y la convivencia entre israelíes y palestinos. "Intentaré seguir viviendo con tus valores", afirmó una de sus nietas en el sepelio. En este día de luto para Israel, el presidente, Isaac Herzog, ha iluminado de naranja su residencia oficial en Jerusalén en recuerdo a Shiri y los dos menores; mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha pedido un minuto de silencio por los Bibas al acudir al juzgado esta mañana para testificar en su juicio por corrupción. Ofri Bibas, hermana de Yarden, recriminó el martes a Netanyahu que haya difundido detalles sobre cómo fueron los asesinatos en cautiverio de Shiri, Ariel y Kfir, en contra de los deseos de la familia. "Divulgar esa información a pesar de las reiteradas solicitudes de la familia fue un abuso contra una familia que ha pasado por 16 meses de infierno y todavía tiene lo peor por delante”, escribió Ofri Bibas en Facebook, un día antes del funeral de sus sobrinos y cuñada. Netanyahu había descrito el asesinato de los pequeños con gran detalle en un discurso en un acto el martes y también, mientras sostenía una fotografía de las víctimas, en una ceremonia militar el domingo.