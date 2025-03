Israel aplaza la liberación de presos palestinos hasta asegurar la de sus rehenes y que no haya entregas "humillantes"

Israel ha retrasado la liberación de presos palestinos prevista para el sábado hasta garantizar la de sus rehenes y que no haya ceremonias "humillantes". Así lo ha anunciado esta madrugada el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado difundido por su oficina, después de que por la mañana Hamás entregara a seis rehenes.

"Se ha decidido retrasar la liberación de los terroristas planeada para ayer hasta que la liberación de los próximos rehenes quede garantizada, y sin ceremonias humillantes", dice la nota, tras horas de atraso de la excarcelación de los presos. Netanyahu ha asegurado que el motivo para atrasar la liberación de los presos fueron "las repetidas violaciones" del acuerdo de alto el fuego de Hamás, refiriéndose con ello a "las ceremonias que menosprecian a los rehenes con motivos de propaganda".

El líder de Hamás, Mahmoud Mardawi, ha asegurado este domingo que no retomarán las negociaciones con Israel para la segunda fase del alto el fuego si no liberan antes a los presos palestinos que se habían acordado. "Hamás no aceptará hablar con Israel a través de mediadores antes de comprometerse a liberar a los prisioneros acordados", ha subrayado en un comunicado Mardawi.

Decenas de familiares de los presos palestinos que Israel debería haber liberado han pasado la noche en Ramala, esperando su liberación pese al frío y el granizo que afectan estos días al centro de Cisjordania ocupada.

Este sábado, como en intercambios previos, el grupo gazatí hizo pasar a los rehenes liberados (salvo a Al Sayed) por escenarios junto a los milicianos antes de entregárselos a la Cruz Roja. También dijeron unas palabras ante el público y decenas de milicianos armados e incluso uno de ello besó a dos de los captores en la cabeza. Además, a última hora del sábado que Hamás difundió un vídeo de otros dos cautivos que siguen en el enclave, Evyatar David y Guy Gilboa Dalal, viendo desde una furgoneta la puesta en libertad esta mañana de Omer Wenkert, Omer Shem Tov y Eliya Cohen. Desde el vehículo, los dos rehenes apelaban a Netanyahu a seguir adelante con el alto el fuego.

En varias ocasiones, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha pedido a Hamás que lleve a cabo estas liberaciones "con dignidad y discreción", llamamientos rechazados por la organización gazatí. El jueves, Hamás organizó una ceremonia similar para entregar los cuerpos de los rehenes en ataúdes, entre ellos los de la familia Bibas, que también suscitó numerosas críticas, en particular de la ONU.

Hamás califica de "endebles" los "pretextos" israelíes En el centro cultural de la ciudad cisjordana de Ramala, cientos de palestinos han estado horas esperando la liberación de sus familiares de las cárceles israelíes hasta la llegada de la noticia y la posterior confirmación de la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos del Gobierno palestino. "Pospuesta la liberación de prisioneros palestinos por parte de la ocupación israelí hasta nuevo aviso", indicó sobre la entrega que, aunque estaba prevista para el jueves, se retrasó a este sábado por la confusión con el cuerpo de Shiri Bibas. Cientos de palestinos esperan en Ramala la liberación de los prisioneros de Israel EFE/EPA/ALAA BADARNEH En este sentido, Hamás ha condenado la decisión de Israel y ha dicho que "el verdadero insulto" lo sufren sus reos con "torturas y humillaciones". "La afirmación de la ocupación de que la 'ceremonia de entrega es humillante' es una afirmación falsa y un pretexto endeble destinado a evadir las obligaciones del acuerdo", ha dicho en un comunicado Ezzat Al-Rashq, miembro del Buró Político de Hamás, "Estas ceremonias no incluyen ningún insulto a los prisioneros, sino más bien reflejan el trato humano y generoso hacia ellos. El verdadero insulto es a lo que son sometidos nuestros presos durante el proceso de liberación, desde torturas, palizas y humillaciones deliberadas hasta el último momento", ha explicado el grupo islamista. "Los prisioneros palestinos son liberados con las manos atadas y los ojos vendados, y sus familias son amenazadas para no realizar ninguna celebración", ha añadido Hamás, que considera que la medida de Israel muestra una "clara violación" del acuerdo y su "falta de fiabilidad". El próximo jueves 27 está previsto que Hamás entregue los últimos cuatro cadáveres en manos de los milicianos de Gaza a cambio Israel libere a presos y detenidos palestinos, pero se desconoce cómo afectará esto al intercambio. Hamás entrega los cuerpos de cuatro rehenes israelíes en Gaza, incluidos los de la familia Bibas