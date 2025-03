Netanyahu asegura que Hamás "pagará" por no haber entregado el cadáver de Shiri Bibas

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha amenazado a Hamás con represalias por no haber entregado el cuerpo de Shiri Bibas, uno de los rehenes cuyos cadáveres fueron devueltos a Israel este pasado jueves como parte del acuerdo de tregua en Gaza. Los análisis forenses confirmaron la identidad de los otros tres cuerpos entregados, pero no el de Shiri. "Actuaremos con determinación", ha declarado Netanyahu, que ha advertido que Hamás pagará un "precio alto" por lo ocurrido.

El Ejército israelí, una vez finalizadas las autopsias, ha revelado la madrugada del viernes que tres de los cuerpos correspondían a los hijos de Bibas, Ariel y Kfir, y a Oded Lifshitz, de 84 años. Sin embargo, el cuerpo que supuestamente era de Shiri Bibas es, según Israel, el de una mujer desconocida. Los restos tampoco coinciden con las muestras de ADN de ninguno de los rehenes que todavía están en manos de las milicias de Gaza, según Israel, que apunta a que se trata del cadáver de una mujer gazatí.

El grupo islamista ha respondido este viernes que los restos de la rehén israelí Shiri Bibas podrían haberse "mezclado con otros restos humanos entre los escombros", después de que un ataque aéreo israelí impactara en el lugar donde estaba retenida. El grupo se ha comprometido a examinar "con total seriedad" lo ocurrido y ha apuntado a un posible "error o superposición de cadáveres" tras el ataque en el lugar donde se encontraba la familia Bibas "junto con otros palestinos". También han pedido que se devuelva el cuerpo de la supuesta mujer gazatí entregada por error.

Aunque Hamás insiste en que murieron en un ataque israelí, Israel ha afirmado que, según la autopsia, fueron asesinados "con sus propias manos" por integrantes del grupo en noviembre de 2023.

El caso de los Bibas se ha convertido en un símbolo en Israel en la lucha por el retorno de todos los rehenes. Fueron secuestrados con su madre, Shiri Bibas, de su casa en el kibutz de Nir Oz el 7 de octubre de 2023. Yarden Bibas, el padre de Ariel y Kfir, salió a protegerlos y fue secuestrado antes del secuestro de Shiri y los niños. Yarden regresó como parte del acuerdo para el regreso de los rehenes el 1 de febrero de 2025.

"No sólo secuestraron al padre, Yarden Bibas, sino también a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños bebés. De una manera indescriptiblemente cínica, no devolvieron a Shiri a sus pequeños hijos, los angelitos, y pusieron el cuerpo de una mujer de Gaza en un ataúd", ha criticado el primer ministro israelí. "Actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos, y garantizar que Hamás pague un alto precio por esta cruel y perversa violación del acuerdo", ha añadido, sin especificar cuál será la represalia.

El portavoz del Ejército, Daniel Hagari, ha explicado que los pequeños Ariel y Kfir, según han revelado tanto los análisis forenses como información de inteligencia, fueron asesinados por Hamás "con sus propias manos". "Contrariamente a las mentiras de Hamás, Ariel y Kfir no murieron en un ataque aéreo. Fueron asesinados por terroristas a sangre fría. Los terroristas no dispararon a los dos niños pequeños, los mataron con sus propias manos. Después, cometieron actos horribles para encubrir estas atrocidades", ha afirmado.

"Ayer recibimos la devastadora noticia del asesinato de Ariel y Kfir en cautiverio. Esperábamos una certeza, pero no nos trae consuelo, solo un profundo dolor. Mis queridos sobrinos fueron sacados vivos de su hogar y asesinados por una cruel organización terrorista mientras estaban en cautiverio. No merecían ese destino. Nuestro doloroso viaje, que ya ha durado 16 meses, no ha terminado. El 7 de octubre continúa. Todavía estamos esperando a Shiri y tememos por su destino", ha declarado este viernes Ofri Bibas, hermana de Yarden y tía de los pequeños.

Continúan los canjes A pesar de este contratiempo, Hamás ha recordado que este sábado liberará a otros seis rehenes: Eliya Maimon Yitzhak Cohen, Omer Shem Tov, Omer Wenkrat, Tal Shoham, Avera Mengitsu y Hisham al Sayed". Se trata de los últimos seis rehenes que quedan vivos entre la lista de 33 que se comprometieron a liberar en la primera fase del acuerdo. Por ellos, y los cuatro cadáveres transferidos el jueves, Israel excarcelará a 602 presos palestinos en el séptimo canje desde que comenzó el alto el fuego. Mengisto y Al Sayed son dos civiles israelíes que fueron tomados cautivos por Hamás en 2014 y 2015, respectivamente, después de que ambos cruzaran dentro del enclave en extrañas circunstancias. Ambos tienen problemas mentales y durante años se desconocía en qué estado se encontraban. El resto de cautivos que serán puestos en libertad este sábado, según ha anunciado Hamás y cuyos nombres ya fueron adelantados el martes por el Gobierno israelí, son Omer Wenkert, Omer Shem Tov, Eliya Cohen y Tal Shoham —todos tomados rehenes por los islamistas el 7 de octubre—. Wenkert, un chef de 23 años, Shem Tov, aspirante a actor de 22, y Cohen, de 27, fueron secuestrados en el festival de música electrónica Nova; mientras que Shoham, de 39, fue tomado rehén junto con otros familiares en el kibutz Beeri. Con la entrega de tres cuerpos el jueves —sin contar el de Shiri—, quedan dentro de la Franja 67 rehenes desde el 7 de octubre, de los que 32 están confirmados muertos. Además, hay en el enclave tres cautivos desde hace una década —Al Sayed y Mengisto, que saldrán vivos este sábado, y un soldado caído en la guerra de 2014—. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 19 de enero, han sido puestos en libertad 19 rehenes israelíes vivos de los 33 pactados, además de cinco tailandeses, a cambio de la excarcelación de alrededor de un millar de pesos palestinos. Este nuevo canje se produce mientras despegan las conversaciones para la segunda fase del acuerdo, que debe comenzar el 2 de marzo y que contempla la retirada de las tropas israelíes y el fin de la guerra. Hamás ha asegurado que para esa segunda etapa están dispuestos a liberar de golpe a los 56 cautivos (de ellos 27 confirmados muertos) que quedarían entonces dentro de enclave, pero ha puesto como condición la total retirada de las tropas israelíes. De momento, Israel no se ha pronunciado al respecto, pero Netanyahu ha nombrado a alguien de su más estricta confianza para dirigir estas conversaciones. El ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, es el nuevo jefe negociador del equipo israelí, en sustitución del director del Mosad, David Barnea. El 7 de octubre, Hamás y otras milicias palestinas de Gaza atacaron el sur de Israel, y mataron a unas 1.200 personas. Otras 251 fueron secuestradas. Israel respondió con una operación militar que se ha cobrado la vida de más de 48.200 personas, la mayoría mujeres y niños.

Las familias de los rehenes piden mantener la tregua El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de los cautivos en Gaza, ha apelado a Israel y la comunidad internacional a actuar con "sensatez y urgencia" para mantener el alto el fuego y "firmeza" para garantizar el cumplimiento del acuerdo. "Estamos horrorizados y devastados por la noticia de que su madre, Shiri, no fue devuelta, a pesar del acuerdo y nuestras desesperadas esperanzas. Al mundo, le decimos: No miren hacia otro lado. En el infierno de Hamás en Gaza, otros 70 de nuestros seres queridos permanecen en cautiverio", han clamado. "Los horribles acontecimientos de las últimas 24 horas solo subrayan la necesidad desesperada de acelerar esos esfuerzos, actuar con decisión y, sobre todo, traerlos a todos a casa" han insistido. El presidente de Israel, Isaac Herzog, también ha lamentado esta "tragedia nacional", que es además una "violación escandalosa y horrorosa del acuerdo", y ha acusado a Hamás de mostrar "un desprecio absoluto por la humanidad". "Otra mañana desgarradora para Israel y para quienes se preocupan por la vida y la dignidad humana. Rezamos, clamamos para que esta terrible noticia no llegara. Pero llegó de la peor manera: los cuerpos de Ariel y Kfir, puros e inocentes, fueron identificados; mientras que su amada madre, Shiri, sigue en cautiverio", ha subrayado el presidente. Por su parte, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha agradecido en las redes sociales al presidente de Argentina, Javier Milei, haber declarado dos días de luto nacional por la muerte de los Bibas. Shiri era argentina-israelí, y también sus hijos. Los Bibas se han convertido en Israel, y también entre la comunidad judía de Argentina, en un símbolo de la lucha por la liberación de todos los cautivos. "Valoramos la postura moral de Argentina frente al mal absoluto de Hamás, que debe ser erradicado, y la verdadera amistad de Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei", ha afirmado Saar tras una conversación telefónica con su homólogo argentino, Gerardo Werthein.