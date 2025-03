CaixaBank propone el nombramiento de cinco nuevos consejeros y pone fin a la etapa Bankia

El consejo de administración de CaixaBank ha propuesto este jueves el nombramiento de cinco nuevos consejeros y cerrará la etapa Bankia con la salida de los tres consejeros que provenían de la entidad.

En su reunión de este jueves en Valencia, el consejo ha propuesto nombrar a Rosa María García Piñeiro, Luis Álvarez Satorre y Bernardo Sánchez Incera como nuevos consejeros independientes. También a Pablo Forero Calderón como "consejero otro externo" y a José María Méndez Álvarez-Cedrón como consejero dominical a propuesta de la Fundación La Caixa, todos ellos por un periodo de cuatro años.

La propuesta de composición mantiene la estructura actual, con 15 miembros, de los cuales nueve —el 60%— seguirán siendo consejeros independientes.

Joaquín Ayuso, Francisco Javier Campo y Eva Castillo, nombrados cuando CaixaBank absorbió Bankia en 2020, no continuarán en sus cargos tras haber manifestado su voluntad de no renovarlos después de su vencimiento, una vez que se celebre la junta general de accionistas el próximo 11 de abril, ha señalado el banco en un comunicado.

Los otros miembros sustituidos son José Ignacio Goirigolzarri, cuya renuncia a la presidencia se hizo efectiva el pasado 1 de enero, y José Serna Masiá, consejero dominical en representación de la Fundación, que también renuncia al puesto.

Reelecciones

Al mismo tiempo, el órgano de gobierno ha propuesto la reelección de los actuales consejeros Koro Usarraga Unsain (consejera independiente), Fernando María Costa Duarte Ulrich (consejero otro externo) y Teresa Santero Quintillá (consejera dominical a propuesta del FROB y de BFA) también por el periodo de cuatro años.

La composición del consejo, con una representación de mujeres del 40%, se completará con Tomás Muniesa, presidente no ejecutivo de CaixaBank y consejero dominical; Gonzalo Gortázar, consejero delegado, y los consejeros independientes Eduardo Javier Sanchiz Irazu, María Verónica Fisas Vergés, Cristina Garmendia Mendizábal, Peter Löscher y María Amparo Moraleda Martínez.

Entre los nuevos miembros, García es consejera no ejecutiva independiente de Acerinox; Álvarez es presidente para EMEA de la compañía Neoris y presidente no ejecutivo en varias sociedades del ámbito de infraestructura y cables submarinos, y Sánchez es presidente no ejecutivo del consejo de administración de Coface, entre otros cargos.

Forero es presidente no ejecutivo de CaixaBank Asset Management, mientras que Méndez es consejero delegado de Cecabank y director general de Ceca.