Meta planea implementar un nuevo sistema de suscripción con el que los usuarios de Instagram y Facebook tendrán que pagar hasta 13 euros por acceder a sus servicios sin anuncios y contenido publicitario personalizado desde sus teléfonos móviles. Así lo recoge el diario The Wall Street Journal, que indica que la compañía busca alinearse con los requerimientos impuestos por la Ley de Servicios Digitales (DSA), que entró en vigor a finales del pasado agosto y que prohíbe a las plataformas presentar anuncios basados en el uso de los datos personales que recogen de sus usuarios, especialmente a los menores de edad. Esta normativa entrará en vigor en 2024.

Con la introducción de esta regulación, Meta deberá solicitar el consentimiento de los usuarios para mostrar anuncios personalizados, algo que ha sido hasta ahora su principal fuente de ingresos y que podría verse amenazada por las imposiciones de la Unión Europea. Así, al verse reducida esa fuente de ingresos, Meta planea cobrar una cuota mensual directamente a los usuarios.

No obstante, estas personas cercanas a la empresa confirmaron que Meta pretende seguir ofreciendo versiones gratuitas de Facebook e Instagram con anuncios en los países miembro, como ha hecho hasta ahora. Un portavoz de Meta ha confirmado ahora que si bien la compañía cree en "servicios gratuitos respaldados por anuncios personalizados", está barajando opciones para garantizar que se cumplan los requisitos que exige la regulación europea, tal y como recoge The Wall Street Journal.

Fuentes relacionadas con la compañía adelantaron hace un mes que estaba preparando una opción de pago para mantener parte de estos ingresos, al ofrecer Facebook e Instagram en una versión de pago sin anuncios , como recogió The New York Times. De ese modo, la tecnológica podría cumplir con la regulación de la UE.

Un cambio de modelo de negocio

De confirmarse este planteamiento de Meta, implicaría un cambio de negocio para Facebook e Instagram, y tendría un impacto. "Podríamos seguir utilizándola de manera gratuita y soportando anuncios", explica al Canal 24 horas Manuel Moreno, director del medio especializado en tecnología y redes sociales TreceBits. Como indica Moreno, este modelo ya existe en otras redes sociales, como Youtube Premium, que permite pagar para no tener anuncios en la plataforma de vídeos.

¿Qué impacto podría tener esto, por ejemplo, en Instagram? "Es una medida que, al ser optativa, el impacto no creo que sea demasiado porque la mayoría de los usuarios creo que van a querer continuar utilizando a red social como hasta ahora", indica el experto. No obstante, matiza que lo que ahora ocurre es que se estará dando el consentimiento expreso a que la compañía recopile información de nuestro patrón de uso de la plataforma para venderlo a terceros y anunciantes. "Simplemente, daremos ese consentimiento si no queremos pagar esos 10 euros, una cantidad importante para los bolsillos de los usuarios a final de mes".

03.58 min Redes sociales de pago a cambio de no ceder datos personales: "Están cambiando hacia nuevos modelos de negocio"

Esta decisión de Meta va en sintonía con la deriva de X -antes Twitter-, la red social adquirida por Elon Musk que el pasado mes de abril empezó a retirar el logotipo de verificación azul a aquellas cuentas que no estuvieran suscritas a Twitter Blue, una tarifa que cuesta 8 dólares mensuales. Como indica Moreno, ahora está sobre la mesa que todos los usuarios de X paguen una suscripción mensual con el objetivo de reducir el número de bots en dicha plataforma.

"Las redes sociales están cambiando hacia nuevos modelos de negocio" donde los usuarios van a tener que pagar por sus servicios y donde "ya no es suficiente aportar nuestra información personal" a las empresas, señala el experto. "Desde luego, ya no son las plataformas a las que estábamos acostumbrados a utilizar desde hace casi 20 hace años en la mayor parte de los casos", ha remarcado.