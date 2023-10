Zelenski ha visitado el frente de Kupyansk-Lyman donde los rusos atacan constantemente las posiciones ucranianas. El presidente de Ucrania ha saludado a los miembros de las brigadas 103, 68 y 25, según publica en un tuit.

“Today, we are visiting our brigades that are fighting in one of the hotspots, the Kupyansk-Lyman direction where Russian occupiers constantly try to attack our positions. The 103rd Territorial Defense Brigade, the 68th “Oleksa Dovbush” Jeager Brigade, and the 25th "Sicheslav"… pic.twitter.com/9cF4tw5Fxs“