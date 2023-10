Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen este lunes en la capital de Ucrania, Kiev, en la primera ocasión en la que un encuentro de este tipo se produce fuera del territorio de la UE, y además en un país en guerra.

El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Josep Borrell, ha sido el encargado de anunciar la reunión, que no se había hecho pública por motivos de seguridad.

"Convoco hoy a los Ministros de Exteriores de la Unión Europea en Kiev, a la primera reunión de los 27 Estados miembros celebrada nunca fuera de la UE", ha escrito Borrell en la red social X (antes Twitter).

“I am convening today the EU Foreign Ministers in Kyiv, for the first ever meeting of all 27 Member States outside the EU.



Ukraine’s future lies within the EU. pic.twitter.com/1mz5gpB1qx“