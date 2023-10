El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha agradecido este lunes a su homólogo del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, el apoyo que le está brindando a su país durante la guerra con Rusia.

"He hablado con Pedro Sánchez para agradecerle al pueblo y al Gobierno de España su apoyo político y militar basado en principios a Ucrania", ha escrito Zelenski en su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter.

Zelenski, además, ha augurado que la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea será "fructífera" en términos "de iniciar las conversaciones de adhesión de Ucrania" a la comunidad política.

“I spoke with @SanchezCastejon to thank the Spanish people and government for their principled political and military support for Ukraine. We discussed further cooperation.



I anticipate that the Spanish EU Presidency will be fruitful in terms of opening Ukraine’s EU accession…“