Guerra Ucrania - Rusia en directo | Sánchez promete a Zelenski estar a su lado todo lo necesario hasta "lograr una paz justa"

También el mandatario de Ucrania ha agradecido Sánchez el apoyo que le está brindando a su país durante la guerra con Rusia. "He hablado con Pedro Sánchez para agradecerle al pueblo y al Gobierno de España su apoyo político y militar basado en principios a Ucrania", ha escrito Zelenski en su cuenta de la red social X.

“I spoke with @SanchezCastejon to thank the Spanish people and government for their principled political and military support for Ukraine. We discussed further cooperation.



I anticipate that the Spanish EU Presidency will be fruitful in terms of opening Ukraine’s EU accession…“