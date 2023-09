El pasado 15 de septiembre, el sindicato del motor de Estados Unidos llamó a huelga a los trabajadores GM, Ford y Stellantis, algo que comunicó entonces a sus 150.000 afiliados. "Por primera vez en la historia, declararemos huelgas al mismo tiempo en las tres (compañías). Estamos usando una nueva estrategia, la huelga selectiva", declaró entonces el presidente de UAW.

Con el paso de los días, la huelga fue ampliándose con nuevos paros mientras avanzaban las negociaciones con Ford. El 23 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se iba a unir a la huelga para sumarse a los piquetes del sector en Míchigan. También se pronunció en la red social X y expresó que un acuerdo mutuamente beneficioso que mantenga "floreciente" el sector estadounidense de la automoción con trabajos bien pagados. Desde entonces, ha mostrado su apoyo a los paros de forma pública.

“It's about what's fair.



Stick with it, UAW. pic.twitter.com/B9r3hVuOQ7“