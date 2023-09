Biden se unirá a los piquetes del sector automovilístico de EE.UU.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha anunciado este viernes que el próximo martes irá a Míchigan para sumarse a los piquetes del sector de automóvil, que desde hace una semana están en huelga reclamando mejores condiciones laborales. "El martes iré a Míchigan para sumarme a los piquetes y mostrar mi solidaridad con los hombres y mujeres de (el sindicato) UAW en su lucha por una parte justa del valor que han ayudado a crear", ha indicado el mandatario en X (anteriormente Twitter).

Según ha añadido Biden en esa red social, es hora de que ambas partes lleguen a un acuerdo mutuamente beneficioso que mantenga "floreciente" el sector estadounidense de la automoción con trabajos bien pagados.

“Tuesday, I’ll go to Michigan to join the picket line and stand in solidarity with the men and women of UAW as they fight for a fair share of the value they helped create.



It’s time for a win-win agreement that keeps American auto manufacturing thriving with well-paid UAW jobs.“