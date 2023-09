Víctor Erice, según sus actores en 'Cerrar los ojos': "Su figura es como mitológica"

Víctor Erice impone. No es solo su figura de esquiva historia del cine español, también es una personalidad fuerte que no hace concesiones fáciles, y alguien cuya biografía está trufada de quijotescas batallas contra la industria cinematográfica. Solo tres películas de ficción en 50 años es difícil de explicar para alguien que se considera sí mismo cineasta a jornada completa durante cada día: para Erice ver e imaginar cine es indistinguible a hacer cine.

La relación con sus actores arroja algo de luz sobre el segundo Premio Donostia de la edición de este año, donde estrena además Cerrar los ojos, auténtico testamento cinematográfico por su contenido reflexivo sobre su arte y su oficio. Manolo Solo lo explica con crudeza al describir cómo afrontó el casting para interpretar el personaje de Garay, un director de cine que, como Erice, lleva años orillado de la industria.

“Me llamaron para una prueba y tuve muy poco tiempo para prepararme. Iba muy nervioso. Recuerdo que llegué y estuve a punto de decir: ‘me vuelvo a casa’. Vomité en un árbol, iba bastante descompuesto, y mira que he hecho pruebas”. Al otro lado de la puerta estaba el propio Erice para ensayar la escena. “Me dio la réplica de tres secuencias de cinco páginas cada una”, recuerda. Al terminar, no le hizo comentario alguno. “Impuso mucho. Y creo que fue la tónica de toda la película. Me sentí intimidado. Su figura es como mitológica".

01.22 min 'Cerrar los ojos', estreno 29 de septiembre

A Erice sí le había gustado la prueba de Manolo Solo, pero se lo comunicó a su otro actor, José Coronado. “Fíjate que Víctor es parco en palabras y cariño, pero me dijo: ‘ha hecho una prueba Manolo impresionante’”, recuerda Coronado. “A mí me dijo: ‘no lo has hecho bien, no has sabido leer entre líneas’”, dice entre risas, ahora, Solo.

Coronado fue elegido directamente para hacer de Julio Arenas, un actor desaparecido durante el rodaje de una película. “Tuvimos una charla en la oficina y estuvimos dos horas hablando del bien y del mal. Intentaba preguntarle sobre qué tenía que hacer y él salía por la tangente. Ayudó mucho en mi caso que tenía en encarnar dos personajes, uno que era un galán de época más joven de lo que soy y otro un poco más viejo. Le demostré mi ilusión por dejarme la vida en su proyecto y salí de la charla dando saltos de alegría porque había llegado a buen puerto”.

03.39 min Primeras imágenes de 'Cerrar los ojos

Pero 'Erices' hay muchos y otro caso es el de Ana Torrent, la niña de los ojos abiertos de El espíritu de la colmena, que 50 años después vuelve a ser filmada por su descubridor. Erice y Torrent son amigos y nunca llegaron a perder el contacto.

“Vino a verme al teatro y cenamos juntos. Me dijo que tenía un guion listo. Imagina mi sorpresa porque no pensé que iba a volver a rodar nunca. Me contó la película entera y me dijo que quería que estuviese. Fue muy emocionante”, señala la actriz.

Una complicidad que también se trasladó al rodaje. “Víctor es muy preciso, aunque también habla del misterio. Yo jugaba con ventaja porque le conozco y me conoce. Era todo más fácil”, reconoce Torrent. “He trabajado con directores con los que ha sido más complicado. Pero claro, cada uno tiene su experiencia”.

La otra experiencia es la de Coronado y Solo. “Me dijo que me abandonase al misterio. Pensé que era una boutade, pero no, era literal. No hay instrucciones al uso”, dice Solo. “Le preguntaba por dudas, la modulación del personaje y te remitía al guion. Le decía que lo había leído, pero que no entendía por qué hacía esto o aquello el personaje. Me enteré de lo que vale un peine cuando eres el protagonista de la película. No fue fácil, pero me siento un privilegiado”.

Coronado recuerda la típica salida de Erice. “Te contaba una anécdota del cine japonés y decía: ‘lo vamos viendo, va salir’. Así era cada día y llegaba el rodaje y lo que eran cuatro planos se convertían en doce y lo que era un texto pasaba a ser otro. Tuve que aprender a hacer un ejercicio de humildad para ponerme a sus órdenes. De amor al oficio y de satisfacerle a él única y exclusivamente”.

Rodaje 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice

Cerrar los ojos está repleta de autorreferencias hacia el cine de Erice. Ambos intérpretes reconocen que El espíritu de la colmena es la obra que prefieren del cineasta. “Vi El espíritu de la colmena de joven y me atravesó muchísimo, la tengo hincada”, dice Solo. “El sol del membrillo me dejó un regusto potente. El sur no la había visto, era uno de mis debes, y reconozco que no me gusta tanto como las otras dos. El hecho de que el protagonista sea un italiano doblado me distancia, aunque me gusta de lo que habla".

Coronado coincide: “El espíritu de la colmena es la que más me gusta, El sur también me gusta, y tengo que admitir que El sol del membrillo dejé de verla, pero porque la vi en casa y las películas de Erice son para la pantalla grande”.

Los actores vieron por primera vez la cinta en el pasado Festival de Cannes. “Tiene una poética nada almibarada”, dice Solo. “Me sorprendió el final, pensé que iba a ser más sentimental y no, era un peligro, pero me gusta mucho. También me sorprendió que la película contiene más diálogos que las otras tres películas juntas”.

Para Torrent, la película, simplemente, es Erice. “No puedo hablar por él, pero hay cosas de él evidentemente, y no solo de su cine. Víctor tiene una entrega absoluta al cine, todo lo que habla es algo profundo para él: reflexiones, algo que quiere captar. Aparte de las referencias a las películas que ha hecho y a las que no, están las reflexiones que reconozco que son de él: un cineasta que lleva tiempo sin hacer un largo, la memoria, la identidad. Pienso que él está ahí”.