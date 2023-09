La revolución orlandesca de Paul B. Preciado está en marcha. El filósofo español y activista queer revienta el género en todos los sentidos con Orlando, mi biografía política. Documental poético y político que juega libérrimamente con las formas cinematográficas y ataca al binarismo de cualquier tipo. El futuro fluido ya está aquí: 'orlandos' del mundo, uníos'.

“La capulla de Virginia Woolf escribió mi biografía en 1928”, dice Preciado al comienzo de un documental de estructura epistolar en el que 25 personas trans se visten de Orlando, el personaje creado por Woolf que viaja a través del tiempo y cambia de género en el proceso, para retratar distintos aspectos de la transexualidad. Preciado ha paseado por San Sebastián con una fotografía enmarcada de la escritora británica. “No soy cineasta, un filósofo que hace cine como mucho”.

Preciado se ha acercado al cine de manera completamente desprejuiciada, aunque confiesa que lo hizo “casi en secreto” porque le daba pudor sentirse cineasta. Pero no ha tenido reparos en cuestionar el propio proceso de producción de las películas, sabedor que para conseguir un resultado distinto no hay otro camino que hacer de manera distinta.

“En el cine hay algo que ya está muy estandarizado, como industrializado, que muy a menudo evita que se puedan pensar los procesos. Cuando mis productoras me decían cómo había que hacer las cosas les decía que si me traían la maquinaria de cómo se hace una película, al final es la máquina que la hace. En el fondo la he hecho casi como de manera preanalógica”.

Los festivales tienen algo de burbuja en la que se sobredimensiona la importancia del cine. Por eso no es fácil encontrar un discurso tan a la contra como el de Preciado: “El cine está totalmente mistificado. Hacer una película tampoco es para tanto. Todo el mundo está todo el día filmando con su teléfono 50.000 cosas. Y si el cine dejara de ser la industria cultural dominante a nadie le importaría un rábano”. Niega cualquier ambición como cineasta. “Siempre he pensado que ser filósofo era lo mejor que se puede ser, es como un ámbito de libertad increíble, como una especie de aristocracia dentro del pensamiento”.

Es mejor definir el documental como lo que no es. No es una recreación del proceso de opresión “que es lo que hacen muchas películas”, sino “mirar el proceso de mutación orlandesca de una manera no binaria, como un proceso de emancipación política”. En definitiva, no es una película sobre lo trans, es una película trans. “En mi película trabajo la superación de los binarios tradicionales, que son solo documental y ficción, o masculino y femenino, sino también escritura y cine”, explica.