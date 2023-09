Los diez días más importantes del año para el cine en España –junto a la ceremonia de los Goya- comienzan el jueves 22 con el lujo de la proyección de El niño y la garza, la nueva película del maestro de la animación japonés Hayao Miyazaki (ceremonia de inauguración en directo, desde las 21 h., en La 2 y RTVE Play).

Sin el toque de glamour hollywoodiense –por la huelga del sindicato de actores-, con la recurrente polémica del cine sobre el terrorismo –por el documental No me llames ternera-, con especial presencia de cine de animación y con muchas de las mejores películas del año, la capital donostiarra se convierte en el epicentro del cine mundial en el comienzo del otoño San Sebastián. La cineasta francesa Claire Denis presidirá el jurado –con más mujeres que hombres- encargado de otorgar la Concha de Oro.

Josu Ternera y la polémica de ETA

El festival el general, y su director José Luis Rebordinos en particular, están curados de espanto con las polémicas de películas sobre ETA. No me llame Ternera, el documental de Jordi Évole que entrevista al histórico dirigente de la banda terrorista despertó la indignación con su mera inclusión en la programación.

Sin haber visionado un solo minuto, dos asociaciones de víctimas y sindicatos policiales solicitaron sl festival su retirada. Rebordinos reaccionó rápidamente con un comunicado en el que aclaraba que jamás hubiese aceptado un documental que blanquease a ETA dando a entender que la película de Évole es todo lo contrario. La Fiscalía de la Audiencia Nacional despachó que su proyección está amparada por la libertad de expresión.

Lo único que se ha filtrado es que el documental Ternera reconoce su participación en un asesinato que nunca le habían atribuido: el del alcalde de Galdakao, Víctor Legorburu, en 1976, sobreseído por la Ley de Amnistía de 1977.