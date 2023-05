Relativa sorpresa en Cannes. Anatomía de una caída, de la cineasta francesa Justine Triet, ha ganado la Palma de Oro del Festival, otorgada por el jurado presidido por el sueco Ruben Östlund. No era la gran favorita, pero es una película que sencillamente gustaba a todo el mundo. Anatomía de una caída es un elegantísimo drama judicial sobre la muerte de un hombre tras caer del segundo piso en su chalet de los Alpes franceses. Su mujer (Sandra Hüller) es acusada como única sospechosa posible. A partir de ahí, la auténtica disección es la del matrimonio, las insatisfacciones vitales, y la propia justicia.

Triet se convierte en la tercera mujer en ganar la Palma de Oro, tras Jane Campion (El piano) y Julia Ducournau (Titane), precisamente en el año en el que Cannes batía el récord de mujeres en competición (siete de 20). En el Palacio de cine de Cannes, Triet, de 44 años, dedicó su Palma a "las jóvenes directoras que no pueden rodar" reclamando "espacio para ellas". La cineasta, que competía por segunda vez en Cannes, criticó la reforma de las pensiones del gobierno de Macron. "La respuesta ha sido negada, reprimida de una manera tremenda. El poder dominante cada vez está más desinhibido. No solo ahí, sino en todas las esferas de la sociedad y el cine no es una excepción".

Con guion de la propia Triet y Arthur Harari, el acierto es utlilizar el esqueleto de película judicial para escarbar en los personajes, dejando de lado la trama, además de la prodigiosa interpretación de la alemana Sandra Hüller. Una Palma de Oro que nadie puede considerar injusta.

La zona de interés, adaptación de la novela de Martin Amis sobre la normalidad cotidiana de una familia nazi junto al campo de concentración de Auschwitz a cargo del británico Jonathan Glazer ha logrado el Gran Premio del Jurado, segundo en importancia del festival. Un cinta de impactante concepción, que detalla el día a día de la familia de Rudolf Höss: los juegos en el jardín, las reuniones con invitados, los paseos por el campo, mientras el horror es el fondo que se intuye, pero no se muestra. Un premio presentado por el mítico Roger Corman, el rey de la serie B y figura fundamental del cine estadounidense, que recibió un homenaje de los asistentes a la gala.

El Premio al mejor director se lo lleva el realizador vietnamita-francés, Tran Anh Hung por The Pot-au-feu, una película que literalmente se degusta y olfatea. Una historia de amor decimonónica preciosista en la que el cineasta, uno de los cineastas asiáticos más reputados de los años 90 (El olor de la papaya verde o Cyclo), arriesga y gana con larguísimas escenas de pura cocina en la que se saborea la historia de amor entre Juliette Binoche y Benôit Magimel.

La favorita para la crítica, Fallen leaves, del finlandés Aki Kaurismäki, la película más romántica de Cannes, la más encantadora y la más divertida, obtiene el Premio del Jurado, por su regreso a lo mejor de su cine de perdedores lacónicos en un estetizado mundo de colores vivos y rock.