'No me llame Ternera': anatomía, sin blanqueamiento, del terrorista no arrepentido

Como si quisiera sacudirse la polémica y centrarse en el cine, el Festival de San Sebastián había colocado como segunda película de su programación No me llame Ternera, el documental dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez que entrevista al dirigente terrorista etarra. Una larga entrevista precedida de peticiones de retirada de su proyección a cargo de quién no lo había visto (asociaciones de víctimas y sindicatos policiales) y una primera crítica de un espectador: el propio Ternera. “No me ha gustado, han hecho lo que han querido”, ha declarado en Berria.

Ya se había filtrado que durante la entrevista Tenera reconoció su desconocida implicación en el asesinato del alcalde de Galdakao en 1976. Évole aprovechó la revelación para entrevistar también a una víctima superviviente del atentado, el policía Francisco Ruiz, que fue tiroteado en las piernas y en los años posteriores vivió como un “apestado” por su condición de objetivo de ETA. Su emotivo testimonio, durante el cual es informado de la participación de Ternera, abre y cierra el documental.

Pero el grueso del documental es una cruda entrevista realizada en la localidad francesa de San Juan de Luz (“Para mí esto no es Francia. Es el País Vasco Norte”, dice Ternera). Fue allí donde, cuando tenía 17 años, en una taberna alguien le llamó "Ternera" y la policía le fichó como tal. “No me llame Ternera”, sino José Antonio Urrutikoetxea, es una petición al periodista que Évole cumple, aunque la destaque irónicamente en el título.

Es la única concesión: el documental no tiene nada de blanqueamiento, sino que es un riguroso y severo interrogatorio al terrorista -con un tono frío y una iluminación bastante sombría- en el que se le lanza a la cara su biografía como terrorista y también toda la historia criminal de ETA. ¿Por qué concede Ternera la entrevista ahora? “Hasta hoy hay otros que han hablado por mí”, dice. Un argumento que suena extraño en alguien que ha tenido voz incluso como diputado electo en el Parlamento Vasco.

Además de la confesión del atentado de Galdakao, Ternera reconoce su ya sabida implicación directa en comando que asesinó a Carrero Blanco (crimen amniastiado en la ley de 1977, como todos los realizados por ETA hasta entonces). El resto de su biografía la resume como un dirigente de la banda con distintas responsablidades.

El documental refleja la lucha de la mente del terrorismo para acoplar la realidad a sus principios. Una disonancia cognitiva que convierte en una auténtica batalla contra el lenguaje. En un momento, Ternera presume de lamentar el sufrimiento y de no distinguir víctimas, ya sea de un bando y otro, o sean civiles o cuerpos de seguridad. Más tarde señala que los niños asesinados en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza no pueden compararse con la muerte de los guardias civiles. “Eso es una distinción”, le señala Évole. “No lo veo así”, cierra Ternera.