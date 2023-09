Guerra Ucrania - Rusia en directo | La Cámara de Representantes de EE.UU. da marcha atrás y seguirá financiando a Kiev

0:30

El Pontífice también ha precisado que la guerra no es solo un problema ruso-ucraniano, sino que está "la venta de armas" y ha clamado contra las " fábricas de la muerte". Además, ha recalcado que el pueblo ucraniano es un pueblo mártir, pero no hay que jugar con el martirio de este pueblo. "Debemos ayudarles a resolver las cosas de la mejor manera posible, lo real es lo posible. En las guerras lo real es lo posible, no crear ilusiones: que mañana los dos líderes en guerra irán a comer juntos, pero en la medida de lo posible, donde iremos a hacer lo que sea posible", ha reflexionado.