En Saqez, la ciudad natal de Amini, situada en el Kurdistán iraní, las autoridades han impedido que la familia de Amini celebrase una ceremonia en el cementerio Aichi, donde está enterrada y donde ondearon los primeros velos y se gritaron los primeros “mujer, vida y libertad” durante su entierro.

"Amjad Amini está bajo arresto domiciliario", ha informado la ONG con sede en Oslo Iran Human Rights (IHR), en referencia al padre de la joven, fallecida a los 22 años.

"Las fuerzas de seguridad le impiden que visite la tumba de su hija Jina Mahsa Amini en el aniversario de su asesinato", ha añadido la organización opositora al Gobierno de Irán.

“#Iran: Mahsa Jina Amini's father was detained again today, on the anniversary of his daughter's killing in state custody.



He's released, but now his family is under house arrest.



Armed forces remain stationed in many cities, especially Kurdish cities . #مهسا_امینی #سالگرد_مهسا pic.twitter.com/nyOMw1Rne0“