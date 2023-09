Putin y Kim Jong-un: un misterioso encuentro que evidencia la "debilidad" de Rusia

Rusia acoge este miércoles el esperado y enigmático encuentro entre el presidente Vladímir Putin y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, que se ha desplazado hasta allí por invitación expresa del jefe del Kremlin. La reunión, la primera entre ambos líderes desde 2019, llega una semana después de que el mandatario ruso manifestara su intención de ampliar lazos con Pionyang “en todas las direcciones” y las dos partes esperan obtener de ella un beneficio que podría pasar por el sello de una alianza armamentística de la que Washington lleva meses advirtiendo.

El líder norcoreano ha llegado al Lejano Oriente ruso a bordo de un tren blindado cuyo destino final ha sido una incógnita hasta el final. Sin embargo, la visita, que responde a los intereses de ambos países, lleva meses fraguándose. En julio, el ministro de defensa ruso abrió paso a un acercamiento en su visita oficial a la capital norcoreana, donde se manifestó el interés en fortalecer su cooperación en seguridad y defensa; y, en las últimas semanas, Putin y Kim Jong-un han intercambiado cartas con el mismo propósito.

Además, ambos líderes estrecharon lazos allá por 2019, en la que fue su primera cumbre bilateral, celebrada en Vladivostok. Tras ese encuentro, el líder coreano ha manifestado su apoyo a Moscú en cualquiera de sus disputas, incluida la guerra en Ucrania, siendo Corea del Norte el tercer país que reconoció la independencia de los territorios ocupados de Donetsk y Lugansk.

Un “matrimonio de conveniencia” entre líderes

Según el diario estadounidense The New York Times, que cita a funcionarios del gobierno de EE.UU., el mandatario ruso busca con este encuentro la venta por parte de Pionyang de artillería y misiles antitanque, mientras que el líder norcoreano perseguiría la obtención de tecnología avanzada para el desarrollo de nuevos satélites y submarinos, así como ayuda humanitaria para un país que sufre un aislamiento aún mayor tras el cierre a cal y canto de sus fronteras durante la pandemia de Covid-19.

“El encuentro no representa tanto una apertura diplomática, sino más bien una especie de matrimonio de conveniencia entre los dos regímenes, y esto se aplica en particular a Rusia”, apunta el analista de El Orden Mundial (EOM) Álvaro de Argüelles, que cree que este acercamiento no representa “ningún triunfo” para Putin. “Es una muestra del aislamiento del Kremlin y la debilidad de su Ejército, obligado a recurrir a Pionyang en busca de munición”.

“Muestra a una Rusia que ve que las cuotas se van cerrando en distintos espacios, lo que le obliga a comunicarse con otros países como Irán o Corea del Norte. Vemos una Rusia que está más atrapada”, expone a RTVE.es la analista de CIDOB Inés Arco. Pionyang, en cambio, quiere mostrarse como “un poder establecido capaz de actuar de forma independiente” frente a lo que dibuja como el frente occidental anti Corea del Norte y ahora también anti Rusia.

Los analistas consultados coinciden en que el acercamiento de Moscú a Pionyang sigue la línea de lo ocurrido con Irán, uno de los países más cercanos al Kremlin, en el punto de mira por la denuncia tanto de Kiev como de potencias occidentales del uso por parte de Rusia de drones fabricados en ese país en territorio ucraniano. Teherán, que durante meses negó cualquier tipo de suministro armamentístico, llegó a reconocer haber suministrado drones a Moscú, aunque aseguró que solo lo hizo antes del inicio de la guerra.