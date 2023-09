El Partido Popular ha propuesto a Sumar una reunión el próximo martes con su secretario general, Carlos Rojas García, tras descartar Yolanda Díaz verse con el candidato 'popular' Alberto Núñez Feijóo para tratar su posible investidura.

En una carta de la portavoz del grupo parlamentario del PP, Cuca Gamarra, responde así a la misiva remitida por la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, el pasado 1 de septiembre en la que delegaba el encuentro en la portavoz de Sumar, Marta Lois González.

"En el marco del diálogo y la cooperación que debe existir entre los Grupos Parlamentarios, y a la vista de la carta que nos ha sido remitida por la presidenta de vuestro grupo, te propongo mantener una reunión el próximo martes, 12 de septiembre, a la que asistirá, representando a nuestro Grupo, el Secretario General del Grupo Popular, Carlos Rojas García", ha expresado Gamarra en la carta dirigida a Lois.

Díaz rechazó tener una reunión con el PP con motivo de la ronda de contactos para formar gobierno, ya que considera que la investidura estaba "condenada al fracaso". Además, pidió al PP que retirara los recursos a la 'ley trans' y la reforma laboral y que "respetara" los "pactos sociales vigentes".

El PP afea que "tenga tiempo" para Puigdemont y no para Feijóo

Fuentes del PP han asegurado que su partido no habían pedido ninguna reunión con Díaz cuando esta envió la carta, pero ha afeado a la líder de Sumar que tenga "tiempo para para hacer de mediadora con un prófugo de la justicia" - en alusión a su encuentro con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas - y no para verse con Feijóo. "Tiene tiempo para hacer de mediadora con un prófugo de la justicia, pero no para entrevistarse con el candidato designado por el rey para intentar formar Gobierno", han criticado.

Gamarra, han subrayado las mismas fuentes, ha ofrecido varias fechas para verse la semana que viene con el diputado del BNG, Néstor Rego. En caso de que el parlamentario nacionalista quiera y pueda tener ese encuentro, Gamarra, rechazará "su desprecio a su majestad el rey" por no acudir a la ronda de contactos de Felipe VI y le recordará que "no hay mejor forma de defender los intereses de Galicia" que apoyar "al candidato más votado por los gallegos", según la misma fuente. Con este dato, el PP se refiere a que Feijóo obtuvo 13 escaños en dicha comunidad autónoma, frente al diputado único de los nacionalistas.