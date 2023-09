El huracán Idalia, ahora degradado a tormenta tropical, a su paso por el noroeste de Florida ha provocado inundaciones históricas, cierre de carreteras, viviendas despedazadas donde todavía más de 260.000 casas y edificios están sin energía.

Idalia, que tocó tierra este miércoles en Florida con vientos de 205 km/h, es el huracán más poderoso de los últimos 125 años después de que un ciclón sin nombre tocara tierra en Florida en 1896 con esa misma potencia.

“11 am EDT Thursday, August 31 Key Messages for Tropical Storm #Idalia. Moderate river flooding, strong winds, and coastal flooding will continue across eastern North Carolina through today.https://t.co/GvgWAnNJPz pic.twitter.com/PhwfnDgJSo“