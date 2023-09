Pagar con el móvil es cada vez más habitual. "Solo con un click y que te reconozca la cara, y ya está", explica una chica a TVE. La tecnología ha revolucionado las formas de pago y muchos consumidores. "No llevo nada de efectivo", reconoce otra chica, y muchos creen que su sencillez incluso puede elevar sus gastos más de lo necesario: "Comodísimo, diría que demasiado porque a veces no paras de pagar con el teléfono y dices: 'Guau, cuando vea el extracto de la tarjeta...'", matiza otro consumidor. Además, hay quienes van más allá y pagan con el reloj inteligente, una opción cada vez más popular.

Así, ambas alternativas empiezan a desplazar a los billetes. De hecho, usar el teléfono para comprar es algo que ya hacen el 15% de consumidores en España, una cifra que se acerca al 19% que aún utiliza el dinero en efectivo. Ambas cifras están, sin embargo, muy por detrás del 64% que emplea la tarjeta.

Desconfianza hacia el pago con el móvil

Sin embargo, todavía hay quienes no se fían de pagar con el móvil. "Puede que al principio haya desconfianza pero, si se prueba y no pasa nada, la gente se tira de cabeza", explica a TVE Borja Adsuara, experto el Derecho Digital. El expero recuerda que hace tiempo también había desconfianza hacia los cajeros automáticos y algunos decían que en España no iban a triunfar.

Y el foco no está solo en el hecho de pagar con el móvil, sino comprar en el móvil. Así, aunque el 53% de las compras online se hacen a través del ordenador, el 42% se realiza mediante el móvil, según el Barómetro de Pagos Digitales de Mastercard. "El 80% de mis compras las hago online por falta de tiempo", cuenta a TVE una consumidora. Como ella, cuatro de cada diez españoles compra por internet una vez a la semana, aunque esto tiene sus riesgos.

Como explica Aduara, un 90% de ciberdelitos en España son estafas. "Se hacen pasar por tiendas oficiales y picamos", cuenta, unos peligros que son frecuentes, pero que tienen remedios como comprar solamente en páginas conocidas, desconfiar de los chollos o asegurarse de que tienda y responsable estén identificados.