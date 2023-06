El uso del dinero en efectivo lleva años cayendo, sobre todo a raíz de la pandemia. Esto ha influido en nuestra rutina de compra y, aunque muchos ya utilizan más la tarjeta, todavía hay quienes encuentran trabas para poder comprar determinadas cosas. Hace unas semanas, Raquel fue a una carnicería de un mercado de Madrid y, justo en el momento de pagar, el dependiente le dijo que no aceptaba tarjeta. "No llevaba nada en efectivo", cuenta a RTVE.es, "y era el único sitio que estaba abierto, así que busqué en Google cuál era cajero más cercano para sacar dinero". Al final, la compra le salió algo más cara de lo previsto: "Como no era de mi banco, me cobraron una comisión de unos dos euros".

Algo similar le ha ocurrido a Alejandra en una panadería cerca de su casa, donde solo admiten tarjeta si el importe supera los 5 euros. "Una barra de pan cuesta bastante menos", explica, "y si da la casualidad de que llevo dinero suelto, lo pago con eso, pero no suele ocurrir". De esta manera, añade unas magdalenas para llegar a ese mínimo: "Acabo comprando más cosas de las que necesito para poder pagar con tarjeta".

En el caso de Alba, que usa el móvil para comprar "casi todo", reconoce que necesita algo de efectivo para cosas concretas: "Me viene bien tener monedas para lavar el coche. Hace unos días, en una gasolinera, no pude hacerlo porque no tenía nada encima".

El coronavirus "digitalizó" muchos hábitos, desde el trabajo a las compras, y las transacciones online se han ido disparando mientras el uso de billetes y monedas ha ido bajando. Aun así, el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado en negocios físicos y entre particulares, según el informe Uso del efectivo y de otros medios de pago: ¿cómo está cambiando la forma en que pagamos? del Banco de España.

En 2019, el 83,2% de los pagos en comercios físicos se hacía en metálico, una cifra que bajó al 65,6% en 2022. En general, el análisis señala que las compras en efectivo ascienden a un importe medio de 22,6 euros, frente a los 38 euros de la tarjeta.

Así, un menor flujo del dinero en efectivo ha contribuido, en parte, a que los profesionales del sector servicios, como la hostelería, el transporte y el sector hotelero, reciban menos propinas que antes. Pero, ¿es esta la principal causa o hay otros factores que influyan? ¿Afecta a todos los gremios por igual?

El problema de encontrar un cajero

Para Rafa, hacer la compra en el supermercado o tomar algo en un bar no implica tener que llevar billetes o monedas en la cartera. "A diario utilizo siempre la tarjeta, la física o la virtual. La verdad, es muy raro que use dinero en efectivo", cuenta a RTVE.es.

Él tiene 47 años y es de una generación en la que no era raro dejar propina en un restaurante como recompensa a una buena atención, algo que solía hacer. "Ahora no la doy porque no llevo nada encima", dice, aunque se muestra abierto a la propina digital, una alternativa para los pagos con tarjeta que en España no está tan asentada como en otros países. "Aún no me ha pasado, pero si me dan esa opción en un sitio, haría lo mismo que antes: daría propina si el servicio ha estado bien", indica.

“"Me han quitado tres cajeros que tenía cerca de casa. Ahora tengo que coger el coche para sacar dinero"“

Hasta que llegó la pandemia, Rafa usaba dinero en metálico habitualmente, ya fuera en una cafetería o para comprar ropa. "Instalé las tarjetas virtuales en mi móvil y empecé a usarlas para todo. Fue un cambio casi radical", cuenta. Pero, ¿por qué ya no usa dinero en efectivo? Sobre todo, por la comodidad de no llevar monedas en los bolsillos. Además, se queja de que cada vez es más difícil conseguirlo y solo lo usa para algo muy concreto, como pagar las clases de baile de su hija: "Me han quitado tres cajeros que tenía cerca de casa. Ahora tengo que coger el coche para sacar dinero".