El 'Ocean Viking' rescata a más de 400 migrantes en aguas del Mediterráneo

El barco humanitario 'Ocean Viking', gestionado por la ONG europea SOS Mediterranée, ha rescatado este viernes a 438 migrantes a bordo de varias embarcaciones en aguas internacionales frente a las costas de Libia y Túnez.

"Actualmente el 'Ocean Viking' está en marcha hacia Genoa, el lejano puerto asignado por las autoridades italianas para el desembarco de las personas rescatadas en el mar", ha indicado la ONG en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

