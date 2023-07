Dicen que hay miradas que se clavan en el alma. La de aquella niña de inmensos ojos negros, recién rescatada, era la de alguien muy asustado, de miedo. Alta, con un vestido sucio y mojado, y muy guapa, no dejó de mirar y buscar, en la oscuridad de la madrugada. Acababan de rescatarla de su bote metálico en el que viajaba con otro grupo de unas 40 personas. Fue la primera en saltar a la RIBS o lancha de rescate de Médicos Sin Fronteras (MSF) y mientras esperó, sola, a que el resto fuera puesto a salvo, no paró de mirar y buscar. No sonreía, no quería hablar, no quería dormir. Tenía una de esas miradas que atraviesan el corazón de cualquiera.

Un día más tarde, subimos a buscar a la niña de inmensos ojos negros a la cubierta del Geo Barents donde descansaban las mujeres y los niños. En la de abajo, estaban los hombres. Nos dijeron cómo se llamaba, que tenía 11 años y procedía de Benín. Vimos una perfecta sonrisa dibujada en su boca. Ya no tenía la mirada asustada ni de miedo. Al lado, estaba su bella y joven madre. Seguramente a la que tanto buscaba, durante la media hora que duró el rescate.