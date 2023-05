La Organización Internacional para la Migración (OIM) ha alertado este jueves del peligro que corren los 500 migrantes que están en una barcaza a la deriva en el Mediterráneo Central que está siendo ignorada por las autoridades gubernamentales de Malta e Italia.

"500 personas a bordo de una embarcación con el motor averiado en la zona del SAR maltés. Ante la falta de intervención de las autoridades marítimas, el barco Life Support de la ONG Emergency está buscando a la embarcación", ha confirmado el portavoz para el Mediterráneo de la agencia de las Naciones Unidas, Flavio Di Giacomo.

“500 persone a bordo di un barcone con il motore in avaria in zona Sar maltese. In mancanza di un intervento delle autorità marittime,la #LifeSupport di @emergency_ong sta cercando l'imbarcazione.

Ancora una volta tempi lunghissimi per salvare vite in marehttps://t.co/FNrn0pdRBs“