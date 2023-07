A los pies de la Torre de la Paz de Seúl, en Corea del Sur, hay un reloj que no marca la hora desde hace años. Desafiante ante el paso del tiempo, espera el momento en que Corea del Norte y Corea del Sur vuelvan a reunificarse para echar andar sus manecillas. Este es tan solo uno de los muchos símbolos instalados en el país que muestra de un vistazo el estancamiento de la guerra entre ambos bandos, uno de los últimos conflictos sin resolver de la Guerra Fría.

Desde el acuerdo del alto el fuego, que cumple este jueves 70 años, Corea del Norte y Corea del Sur no han conseguido materializar un tratado de paz definitivo que ponga fin a las hostilidades, por lo que aún siguen técnicamente en guerra. En este periodo, el conflicto ha acabado derivando en una relativa 'paz armada' bajo la constante amenaza del desarrollo nuclear del Norte y una escalada dialéctica, pero sin ataques directos en los territorios.

La tensión se ha hecho especialmente patente en el último año. El aumento de las pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte - hasta 70 proyectiles en 2022, y 16 en el primer trimestre de 2023 – ha hecho saltar las alarmas de su vecina del Sur, que ha respondido con cohetes y maniobras militares de advertencia junto a su aliado Estados Unidos. Pese a ello, no se apunta a bajas civiles ante el temor de que, de producirse, alguno de los bandos acabe pulsando el llamado 'botón rojo' nuclear, que derive en una nueva guerra internacional.

"La solución al conflicto es una deuda histórica en la península coreana. Pero hay una gran brecha ideológica entre ambos bandos que, en el contexto internacional tan polarizado en el que estamos, hace difícil que, por el momento, acaben aceptando un tratado", apunta a RTVE.es el director de Política, Sociedad y Educación de Casa Asia, Rafael Bueno.

Corea del Norte, por su parte, ha centrado su estrategia en el desarrollo nuclear y militar. Ha realizado centenares de pruebas armamentísticas, entre las que se encuentran 226 misiles pesados y de largo alcance , según muestra el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación (CNS) . La ONU ha advertido que algunos de estos proyectiles pueden alcanzar casi cualquier parte del planeta y mantiene fuertes sanciones al país desde 2006, al que también acusa de no respetar los derechos humanos de sus ciudadanos .

Corea del Sur refuerza su posición con sus aliados

En estos años, Corea del Sur también ha lanzado cohetes y ha realizado maniobras de aviación con su aliado Estados Unidos en una muestra de fuerza por parte de este bando. Esto ha sido visto tradicionalmente desde el Norte como una provocación y se escuda en ellos para el lanzamiento de nuevos proyectiles.

Durante los liderazgos surcoreanos de los conservadores Lee Myung-bak y Geun-hye Park ha habido una política dura con el país vecino, que cerraba prácticamente las vías que se habían tendido en otras etapas de acercamiento iniciadas por el Partido Demócrata de Corea como la de Kim Dae-jung y Moon Jae-in. Este último consiguió la icónica imagen con el presidente norcoreano, King Jong Un, cruzando de la mano la frontera y un acuerdo para empezar a hablar de "paz real". "El partido conservador (Partido del Poder Popular) siempre tiene una postura más dura centrada en la erradicación del programa nuclear. Mientras que presidencias como la de Moon Jae-in aceptaba ciertos actos con el objetivo de ayudar a la que consideraba la principal víctima del conflicto, el pueblo norcoreano", indica Rafael Bueno.

01.13 min Las dos Coreas se dan la mano después de 65 años de guerra suspendida

Estos planes se vinieron abajo con la llegada al poder en 2022 del conservador Yoon Suk-yeol, proclive a una política más dura con el Norte. El mayor punto de tensión se alcanzó a finales de ese año, cuando desde el país norcoreano se lanzaron más de 23 cohetes de todo tipo en un día, batiendo su propio récord. "La relación entre las dos Coreas no está en buenos términos en comparación con el gobierno anterior. No hay fuertes relaciones económicas entre ellos, ya que Corea del Norte no es predecible y no se puede esperar ninguna relación de confianza. Una relación económica estable los vincularía fuertemente y podría reducir el riesgo de esos comportamientos políticos norcoreanos, pero parece difícil en esta etapa", considera Choi.

El dirigente surcoreano Yoon Suk-yeol es aliado del presidente Joe Biden y apoya algunas de sus causas, como la guerra en Ucrania. Aunque al principio intentó llevar una postura más neutral, ha acabado por enviar asistencia humanitaria y financiera al país y se ha mostrado cercano a la OTAN, aunque no es miembro. Además, Corea del Sur ha empezado a tender puentes con Japón y celebró el pasado mayo una cumbre para descongelar sus tensas relaciones; a la vez que sigue reforzando sus relaciones económicas con China.