San Fermín 2023

9:11

El escritor estadounidense Ernest Hemingway, "corresponsal del tiempo" en los Sanfermines de 2023 gracias a la inteligencia artificial, señala los "cambios" que se han producido desde hace cien años en los encierros de Pamplona. "No puedo evitar notar los cambios que se han producido desde hace cien años, pero no ha sido hasta que me he topado con una cámara de Televisión Española que transmitía los encierros en vivo que he sentido que estoy en un mundo diferente"