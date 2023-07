La Policía estudia el caso de un presentador de la BBC acusado de pagar a una menor por sus fotografías

El escándalo fue desvelado por el diario sensacionalista The Sun, que este lunes ha informado de que la madre del menor, cuya identidad y género se desconocen, pudo ver en un vídeo a la estrella de la BBC en ropa interior "listo para que mi hijo actuase para él".

Se cree que el presentador habría pagado más de 35.000 libras (40.000 euros) a la víctima desde que tenía 17 años hasta los 20, su edad actual, a cambio de imágenes sexuales. Con el dinero que recibió, el menor habría presuntamente costeado su adicción al 'crack'.

En un correo electrónico enviado a la plantilla, el director general de la corporación, Tim Davie, ha confirmado que están en contacto con la familia denunciante y que están "trabajando rápidamente" para establecer lo ocurrido y "garantizar que los asuntos se traten de manera justa y con cuidado".

Pese a que la BBC ha dicho que se "toma muy en serio" las acusaciones, está recibiendo múltiples críticas al conocerse, según The Sun, que la familia trasladó una queja en mayo, y que desde entonces el presentador ha seguido apareciendo en pantalla.

La ministra de Cultura británica, Lucy Frazer, de quien depende la BBC, ha asegurado haber hablado con Davie de lo sucedido y ha dicho que "dada la naturaleza de las alegaciones, es importante que se le dé a la BBC el espacio para llevar a cabo su investigación, establecer los hechos y tomar las acciones apropiadas".

