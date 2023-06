A poco más de un mes de las elecciones generales, el CIS presenta su barómetro de junio, con estimación de voto para las elecciones generales, y se desmarca una vez más del resto de encuestas publicadas otorgando a la izquierda que representan PSOE y Sumar un mayor apoyo que al bloque de derechas que forman PP y Vox, aunque con socialistas y 'populares' más igualados que nunca. El PSOE volvería a ser el partido más votado, con el 31,2% de los votos, pero el PP estaría en situación de empate técnico, con el 30,7% de los votos.

El PP es el partido que más vería crecer sus apoyos en el último mes, 3,5 puntos tras haber sido el partido más votado en las últimas elecciones municipales y autonómicas, por los 2,1 puntos que mejora el PSOE respecto al mes anterior. Su distancia se reduciría a medio punto, la desventaja más estrecha entre ambos desde septiembre. Sin embargo, el bloque de izquierda seguiría siendo el más votado, según la institución presidida por el exdirigente socialista José Félix Tezanos.

Así, el 14,3% de estimación de voto de la plataforma Sumar, que aparece como tercera fuerza más votada, serviría para superar al PP y Vox, que se quedaría en cuarta posición, con un 10,6% de los votos, una décima más que el mes anterior. PSOE y Sumar representarían así el 45,5% del voto, cuatro puntos más que la suma de PP y Vox (41,3%).

Es la foto fija que arroja el barómetro de junio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primer sondeo con intención de voto tras las elecciones autonómicas y municipales, en las que el PP fue el ganador, y tras la convocatoria de las elecciones generales, que se celebrarán el 23 de julio. De hecho, el trabajo de campo de esta encuesta, entre el 31 de mayo y el 7 de junio, tuvo lugar apenas se conocieron los resultados de los comicios locales y autonómicos, que se saldaron con la pérdida de gran parte de los gobiernos del PSOE y un hundimiento generalizado de Podemos, los dos partidos que sustentan el actual Gobierno de coalición.

Las entrevistas a los ciudadanos encuestados vinieron a coincidir, pues, en medio del escenario de negociación de PP y Vox para hacerse con numerosas alcaldías y con gobiernos como el de Extremadura, Baleares, Aragón o la Comunidad Valenciana, en la cual ambos partidos han acordado el martes formar un gobierno de coalición. También en estos días de junio se conoció el día a día de las negociaciones para formar la coalición de Sumar, encabezada por Yolanda Díaz, que agrupará al final a una quincena de formaciones y alrededor de la cual se convirtió en polémica la inclusión o veto de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En el resto de partidos, destaca la subida de seis décimas de Jxcat (1,6%), las mismas que pierde ERC, que pese a ello sigue siendo el partido independentista catalán con mayor estimación de voto (2,4%). Entre los nacionalistas vascos, PNV y Bildu vuelven a empatar (1,1%), pero subiendo ambos sus apoyos respecto al barómetro de mayo.

Respecto a la valoración de líderes, la vicepresidenta y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, sigue siendo la más valorada y la que está más cerca de rozar el aprobado (4,89, sube una décima), por delante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (4,59, sube dos décimas); el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (4,37, el que más sube, 0,26 puntos) y el presidente de Vox, Santiago Abascal, que recibe una nota de tres sobre diez, una décima mejor que en mayo.

No obstante, Sánchez aparece como el líder político preferido en primer lugar para ser el presidente del Gobierno (25,1%), con cinco puntos de ventaja sobre Feijóo (20,1%) y con Yolanda Díaz en tercer lugar (13%), y Santiago Abascal en cuarto (5,2%). Del mismo modo, el actual jefe del Ejecutivo inspira más confianza (34,5% señala que tienen "mucha" o "bastante" confianza en él) que el líder de la oposición (28,1%), si bien este ha crecido más en popularidad, ya que ha aumentado en 4,2 puntos respecto a la última encuesta, por los 2,9 puntos en los que ha crecido la confianza en Sánchez.

Dispuestos a votar en las generales, aunque sea en verano

Este barómetro de junio se ha realizado con una muestra de 7.047 entrevistas, muy superior a la habitual en estas encuestas, que suele ser de 4.000. Y en ella se han incluido cuestiones sobre la decisión del voto tanto en las próximas elecciones generales, convocadas de forma anticipada en verano, el 23 de julio, como en los pasados comicios autonómicos y locales.

Respecto a las elecciones generales, el 73,3% asegura que irá a votar "con toda seguridad", en una cita que por primera vez se convoca en pleno verano, el 23 de julio, y un 4,7% asegura con la misma rotundidad que no irá a votar. En el último barómetro, cuando no se conocía la fecha concreta de las elecciones generales, a la misma pregunta era el 8,7% el que aseguraba que "con toda seguridad" no iría a votar y un 71,8% quienes afirmaban que irían seguro a votar.

También se han incluido preguntas específicas sobre la decisión del voto por parte de los ciudadanos en las elecciones del pasado 28M. Sobre las elecciones municipales, el 62,7% afirma que supo a qué partido votar antes del inicio de la campaña, pero un 8,9% lo decidió el mismo domingo 28 de mayo y un 24,1% en algún momento de la campaña electoral. En los comicios autonómicos, que se celebraban en 12 de las 17 comunidades autónomas, el 64,5% decidió su voto antes de la campaña y el 8,1% el mismo día de las elecciones, mientras que un 23,9% lo decidió durante la campaña.