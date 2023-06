Así avanzan los pactos autonómicos tras el 28M

La constitución de los nuevos gobiernos tras las elecciones del 28 de mayo avanzan a distinto ritmo, dos semanas después de la celebración de los comicios. Mientras la tranquilidad se impone en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja, por las mayorías absolutas obtenidas, y en Canarias y Cantabria, con acuerdos cerrados o avanzados con fuerzas regionalistas; la negociación continua, y en algunos casos con dificultades, en Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, donde el PP insiste en gobernar en solitario y Vox en entrar en los ejecutivos como ya logró en Castilla y León.

En el caso del PSOE, en Asturias podrían reeditar el gobierno después de que IU y Podemos hayan garantizado que impedirán un hipotético acuerdo PP-Vox-Foro. Mientras que en Navarra, la actual presidenta en funciones y candidata socialista, María Chivite, cuenta con el apoyo de sus dos socios de gobierno, Geroa Bai y Contigo Navarra, si bien aún debe conseguir la abstención de EH Bildu para reeditar el gobierno. Y eso traerá polémica.

Entretanto, el tiempo apremia en los ayuntamientos, que tienen que estar constituidos el próximo sábado, 17 de junio. En este caso, las negociaciones entre PP y Vox sí properan en algunas capitales de provincia como Toledo, Burgos o Valladolid, con la formación de Santiago Abascal presionando para sellar acuerdos en los 135 municipios en los que sus votos son necesarios para evitar gobiernos de izquierdas.

Vox ha garantizado que negociarán "donde haga falta y hasta donde haga falta" pero dejando claro que no aceptarán "chantajes" ni "presiones" por parte del PP.

Aragón: Azcón se resiste a pactar con Vox Uno de los líderes populares que más se resiste a cerrar un pacto con Vox es Jorge Azcón. Las elecciones del 28M le otorgaron la victoria con 28 escaños, los mismos que la suma de las fuerzas políticas de izquierda -PSOE (23), Podemos (1), CHA (3) e IU (1)- y a solo 6 de la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. El PP gana las elecciones en Aragón y podrá arrebatar el gobierno al PSOE con el apoyo de Vox SILVIA QUÍLEZ Una vez descartada una abstención del PSOE de Javier Lambán, las opciones de Azcón para hacerse con el gobierno de Aragón pasarían por alcanzar un pacto de coalición con Vox -que suma 7 parlamentarios- o asegurarse más síes que noes en la segunda votación de una hipotética investidura. Para ello, necesitaría el voto favorable del único diputado del PAR, así como la abstención de Vox y de los tres diputados de Teruel Existe. De momento, Azcón ha anunciado que se reunirá con todos los partidos a partir de esta semana para iniciar las negociaciones.

Comunidad Valenciana: PP y Vox, llamados a entenderse Tampoco en la Comunidad Valenciana el PSOE de Ximo Puig facilitará un gobierno en solitario del PP. Así se lo hicieron saber los socialistas el pasado jueves, tras un encuentro en Las Corts en el marco de la ronda de contactos que el candidato popular y ganador de las elecciones, Carlos Mazón, ha comenzado en busca de apoyos para intentar formar gobierno. Tampoco lo hará Compromís, quien este lunes ha confirmado su rechazo a abstenerse en la investidura al considerar que sería darla "gratis" porque después "acabará pactando con Vox". Así, con los 46 escaños progresistas en contra, el PP únicamente estaría llamado a entenderse con Vox. Los 40 escaños que los populares consiguieron el 28M, unido a los 13 de la formación que preside Santiago Abascal, serían suficientes para gobernar con holgura durante los próximos cuatro años. No obstante, el candidato popular necesitará los votos a favor de Vox. No le vale la abstención. De momento, y a la espera de conocer el resultado de un primer encuentro este martes, el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha admitido que la condena por maltrato del candidato de Vox en la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, es una "línea roja" para su partido a la hora de negociar el gobierno de la Generalitat. El PP dice que la condena por maltrato del candidato de Vox en la Comunidad Valenciana es una "línea roja" para pactar

Baleares: primer encontronazo entre Prohens y Campos En Baleares, la única presidenta posible del archipiélago es la popular Marga Prohens. Se alzó con 26 diputados, igualando a la suma de izquierdas y situándose a cuatro de la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. En su caso, la abstención de los de Abascal en el debate de investidura le serviría para formar gobierno y, a cambio, el PP propone un acuerdo programático. Vox, sin embargo, exige entrar en el Ejecutivo. El PP recupera Baleares ocho años después pero necesitará a Vox para alcanzar la mayoría absoluta RTVE.es/AGENCIAS Los contactos ya han comenzado entre ambas formaciones, aunque el primer encuentro bilateral terminó antes de lo previsto: Vox se levantó de la mesa ante la propuesta del PP de enviar una comisión de negociación de la que no forma parte de la misma su candidata, Marga Prohens; algo que, en palabras del líder de la formación en Baleares, Jorge Campo, parece "una estrategia para dilatar las negociaciones". Ante este contexto, desde el PP ya admiten que una hipotética abstención no les saldrá gratis: "Somos conscientes de que los votantes de Vox merecen el máximo respeto por parte del PP y, en consecuencia, somos conscientes de que no es una abstención gratuita", puntualizó el portavoz parlamentario del PP, Toni Costa. Las negociaciones continuarán esta semana.

Arrancan las conversaciones en Extremadura Una vez rechazada la propuesta de Feijóo para que gobierne la lista más votada, los equipos negociadores de PP y Vox iniciaron el pasado viernes las negociaciones para "construir una alternativa" al Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara. Los populares, con 28 escaños, necesitan los votos de los cinco diputados de Vox para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. La candidata del PP, María Guardiola, ha mostrado "toda la disposición del mundo" para llegar a acuerdos con la formación de Abascal, aunque siempre de forma externa. "Mi palabra es sagrada y yo no la cambio. He dicho que quiero gobernar en solitario y quien piense que mi palabra es estrategia se equivoca", subrayó. Desde Vox, por su parte, no cierran ninguna puerta: "Mano tendida, sensatez y respeto a nuestros votantes", señalaba su candidato en un mensaje en su cuenta de Twitter. “Hoy, los equipos del PP y de VOX hemos iniciado conversaciones para construir una alternativa que doblegue las políticas de la izquierda en Extremadura.

Mano tendida, sensatez y respeto a nuestros votantes.“ — ����Ángel Pelayo���� (@_Angel_Pelayo) June 9, 2023

Murcia: Vox reclama un "acuerdo global" En Murcia, el PP resultó ganador con 21 diputados, a dos de la mayoría absoluta, por lo que podría formar gobierno con el apoyo de Vox o con su abstención, ya que PSOE y Podemos no cuentan con la suficiente fuerza para oponerse a ello. El PP gana en la Región de Murcia y suma más escaños que toda la izquierda junta ANDREA VOINESCU Todavía no han comenzado las negociaciones, pero desde el PP rechazan la posibilidad de formar un Gobierno autonómico de coalición. "No quiero y no voy a formar un Gobierno en coalición, he formado uno y no son eficientes, no son eficaces y siempre hay una parte, que suele ser la parte minoritaria, que prioriza su interés político frente al interés general", señalaba el candidato del PP y presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras. En esta región los de Abascal no cuentan con la fuerza suficiente como para forzar su entrada en el gobierno. De momento, los populares ofrecen pactos puntuales, mientras que desde Vox se decantan por un "acuerdo global" en el que se negocie Comunidad y ayuntamientos.

Acuerdos en Canarias y Cantabria Mientras, el PP ha cerrado un pacto con Coalición Canaria para gobernar en las islas, con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera y la Agrupación Herreña Independiente. En este caso, el nacionalista Fernando Clavijo sería el presidente y el popular Manuel Domínguez, vicepresidente. Los resultados de las elecciones del 28M dieron por ganador al PSOE de Ángel Víctor Torres, si bien sus votos no fueron suficientes para reeditar el pacto de coalición junto a Nueva Canarias, Podemos y la ASG. Coalición Canaria se alzó como la segunda fuerza más votada con 19 escaños, mientras que el PP se situó en 15; unos escaños que, sumados a los 3 de ASG y el diputado de AHI, superan la mayoría absoluta establecida en 36 parlamentarios. El gobierno de Coalición Canaria y el PP se asegura la mayoría absoluta en las islas tras sumar al pacto a ASG y AHI Lo mismo ocurrirá en Cantabria, donde el PRC ha anunciado que permitirá que el PP gobierne en solitario con el fin de evitar un hipotético gobierno con Vox. La formación de Miguel Ángel Revilla ha remitido un documento de cinco páginas con sus condiciones, que los populares ya han anunciado que "no van a aceptar" porque a su juicio "excede el alcalce de la propuesta" trasladada anteriormente a la presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga. Las negociaciones continuarán esta semana. El PP de Cantabria descarta pactar con Revilla y le pedirá su abstención para poder gobernar en solitario

Asturias: el PSOE, cerca de mantener el gobierno En lo que respecta al PSOE, el socialista Adrián Barbón está cerca de reeditar el gobierno tras mantenerse como primera fuerza tras las elecciones del 28M. No obstante, tendrá que pactar con IU y Podemos, que ya han garantizado su apoyo para impedir un hipotético acuerdo PP-Vox-Foro para investir al popular Diego Canga. Las fuerzas de izquierda sumarían 23 escaños, uno más que el bloque de la derecha. De momento, Izquierda Unida ha advertido que quiere hacer valer sus tres diputados para entrar en el Gobierno, "pero no de oyente". No obstante, ha garantizado su apoyo a los socialistas aunque finalmente no entre en el Gobierno porque no quieren "generar inestabilidad".

Navarra: Chivite necesita la abstención de EH Bildu Las elecciones del 28M otorgaron la primera fuerza a UPN, si bien es la actual presidenta en funciones y candidata socialista, María Chivite, quien lidera las negociaciones para formar gobierno. De hacerlo, la intención es reeditar la coalición de izquierdas con Geroa Bai y Contigo Navarra -cuya suma se sitúa en 21 escaños, a 5 de la mayoría absoluta-, si bien necesitaría la abstención de EH Bildu (9), con la que los socialistas han insistido en que no van a llegar a ningún acuerdo de gobierno. Hasta el momento, el PSN ha llegado a un acuerdo con Geroa Bai para que la coalición que lidera Uxue Barkos presida el Parlamento. Mientras, desde UPN insisten a los socialistas en que EH Bildu "no tenga las llaves de la gobernabilidad en Navarra o en los ayuntamientos". UPN le pide al PSN que Bildu no tenga "las llaves" de la gobernabilidad en Navarra