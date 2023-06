El expresidente estadounidense Donald Trump se ha declarado "no culpable" de los 37 cargos de los que se le acusa por mal manejo de documentos clasificados durante la vista celebrada este martes en la Corte de Miami. El exmandatario ha sido autorizado a abandonar el tribunal sin medidas cautelares ni fianza y los fiscales no consideran que haya riesgo de fuga.

Fuera del tribunal, rodeado por un amplio dispositivo de seguridad que incluía el cierre de algunas calles adyacentes, se encontraban desde primera hora de la mañana una multitud de periodistas y decenas de partidarios, y algunos detractores, del expresidente.

"Nos declaramos no culpables", ha declarado en la sala el abogado de Trump Todd Blanche. Antes, el expresidente ha accedido al tribunal por un túnel subterráneo y, una vez allí, agentes del cuerpo de Marshals de EE.UU. le han tomado las huellas dactilares.

Durante la hora que ha durado la comparecencia, en la que Trump ha permanecido en silencio y con los brazos cruzados, no se ha realizado la lectura completa de cargos, 31 de los cuales corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional, ya que la defensa del exmandatario ha alegado que ya los conocían y no era necesario.

La Fiscalía ha considerado que no existe riesgo de fuga, por lo que Trump no ha tenido que entregar su pasaporte y podrá viajar incluso al extranjero, pero sí ha pedido al juez que tome medidas para que el expresidente no pueda influir en los posibles testigos del caso.

Durante la vista no se han podido hacer fotos ni vídeos después de que un juez federal rechazara la petición de varios medios.Tratándose de "la primera acusación federal presentada contra un expresidente de los Estados Unidos", medios como Reuters, AP, Bloomberg o The New York Times, entre otros, habían pedido que sean suministrados los audios de la comparecencia y de las futuras audiencias del caso.

Un asistente de Trump que también está acusado en el mismo caso, Waltine Nauta, no ha sido procesado este martes porque no tenía abogado que pudiera representarlo, programándose una nueva audiencia para el 27 de junio.

El FBI llevaba más de un año investigando al exmandatario por los papeles que guardaba en su residencia de Mar-a-Lago, en cajas apiladas en un almacén, un baño o un salón de baile. En ellas, encontraron algunos de los secretos más sensibles del país, como documentos sobre armas nucleares y planes militares.

Decenas de seguidores reunidos en señal de apoyo Trump ha llegado al tribunal de Miami acompañado por una caravana de vehículos desde el Trump National Doral Miami, donde el exmandatario ha pasado la noche y donde decenas de partidarios se reunieron con pancartas con consignas como "I stand with Trump" (Estoy con Trump) para mostrar su apoyo al político republicano. "Preparándome para ir a Doral en Miami. Todos debemos ser FUERTES y DERROTAR a los Comunistas, Marxistas y Lunáticos de Izquierda Radical que están destruyendo sistemáticamente a nuestro País. ¡HAGA AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!", escribió Trump en su red social Truth antes de su llegada. Este martes, muchos de sus seguidores también se han desplazado hasta las puertas del tribunal para arropar al exmandatario, ataviados con camisetas y sujetando pancartas con mensajes pro Trump. Muchos de ellos repiten, como él, que en 2020 le robaron las elecciones y que esto es una caza de brujas. Seguidores de Donald Trump se manifiestan en señal de apoyo al expresidente a las puertas del juzgado Getty Images via AFP WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP "Una prostitución de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema de justicia", asegura una de sus seguidoras a las cámaras de TVE. "Es un abuso lo que están haciendo con el país y con el presidente Trump", dice una mujer que también se ha desplazado hasta allí para apoyarle.

Un baño de masas en un restaurante cubano Tras la audiencia, el exmandatario tenía previsto viajar de inmediato a Nueva Jersey, donde tiene programado un acto de recaudación de fondos para su campaña presidencial. Sin embargo, antes de dejar Miami ha querido darse un último baño de masas en un restaurante cubano de la ciudad, en la Pequeña Habana. Cuando se creía que la comitiva de automóviles que le acompañaba desde los tribunales tras la audiencia ponía rumbo al aeropuerto, se vio por los canales de televisión que su destino era el Versailles, un lugar icónico para el exilio cubano. En el restaurante, le esperaba una multitud de seguidores y periodistas que captaron el momento en el que sus seguidores, que le pedían fotos y le mostraban su apoyo, cantaron el cumpleaños feliz al exmandatario, que hará 77 años el miércoles. Un simpatizante acompaña al expresidente Donald Trump en su visita al restaurante Versailles, en Miami. AP Photo/Alex Brandon

Trump designará un fiscal especial para investigar a Biden si gana en 2024 El expresidente ha prometido que designará un fiscal especial para investigar al actual mandatario, Joe Biden, si gana las elecciones presidenciales de 2024. "Nombraré a un fiscal especial de verdad para perseguir al presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal de Biden", ha indicado Trump durante un evento de campaña en Nueva Jersey, después de ser procesado. En su discurso, Trump ha defendido su autoridad para desclasificar material sensible a su antojo, y ha destacado que otros mandatarios, como los expresidentes Bill Clinton o George W. Bush, también incurrieron en fallos similares sin que se les imputara ningún delito.