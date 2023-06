Los fiscales federales tienen una grabación de audio del 2021 de Donald Trump en la que el expresidente, después de dejar la Casa Blanca, reconoce que guardó un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán, ha informado este miércoles la CNN.



CNN no ha escuchado la grabación, pero ha citado a múltiples fuentes no identificadas que la describen. Por su parte, la agencia Reuters no ha podido confirmar el informe.



La grabación muestra que Trump, que busca la candidatura presidencial republicana de 2024, decía que retenía material clasificado después de dejar la Casa Blanca en 2021, según la cadena de televisión por cable.



Las declaraciones de Trump indicaban que le gustaría compartir la información, pero era consciente de las limitaciones de su capacidad para desclasificar documentos después de dejar el cargo, han señalado dos fuentes a CNN.



"Las filtraciones de partidarios radicales detrás de esta persecución política persecución están diseñadas para inflamar las tensiones y continuar el acoso de los medios contra el presidente Trump y sus partidarios", ha señalado el portavoz de Trump, Steven Cheung.

Se investiga si Trump infringió la ley al retener registros del gobierno El Departamento de Justicia está investigando si Trump infringió la ley al retener registros del gobierno de Estados Unidos, algunos marcados como secreto, tras dejar el cargo en enero de 2021. En agosto, el Departamento reveló que estaba investigando a Trump por eliminar registros de la Casa Blanca porque creía que retenía ilegalmente documentos, incluidos algunos relacionados con la recopilación de inteligencia y fuentes humanas clandestinas, entre los secretos más celosamente guardados de Estados Unidos.



La investigación incluye si Trump o sus asociados obstruyeron la investigación del Departamento de Justicia sobre su retención de miles de registros del gobierno, alrededor de 300 de los cuales fueron marcados como clasificados. Todos los procesos judiciales que cercan a Trump: del asalto al Capitolio a la evasión fiscal



También el Departamento está investigando los esfuerzos para anular la derrota electoral de Trump en 2020, que culminó en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.