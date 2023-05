El jurado declara a Trump culpable de abusar sexualmente de la escritora E. Jean Carroll, pero no de violarla

Un jurado de Manhattan ha declarado al expresidente estadounidense Donald Trump culpable de abuso sexual y difamación a la escritora E. Jean Carroll, aunque no considera que hubiera violación en el encuentro. Como el caso se inició por la via civil, no hay penas de cárcel asociadas y el exmandatario solo tendrá que pagar una indemnización, que asciende a cinco millones de dólares.

El jurado, compuesto por seis hombres y tres mujeres, ha deliberado poco menos de tres horas a puerta cerrada antes de llegar a un veredicto y fallar en contra de Trump. Es la primera vez que un exmandatario estadounidense es declarado culpable de un delito sexual.

Trump, que rechazó acudir al juicio, estaba acusado de agredir sexualmente a la columnista a mediados de la década de los 90 en unos grandes almacenes de Manhattan, así como de difamarla después afirmando que Carroll se había inventado la historia.

Durante el proceso judicial, que ha durado apenas dos semanas, Carroll, de 79 años, declaró ante los miembros del jurado que Trump, de 76, la violó en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman a finales de 1995 o principios de 1996, y que luego arruinó su reputación al negar lo ocurrido.

La demanda por difación se refiere a unas declaraciones del expresidente en la plataforma Truth Social en octubre de 2022 en las que aseguraba que las afirmaciones de Carroll eran una "completa estafa", "un engaño" y "una mentira".

Trump dice que el veredicto es una "vergüenza" y recurrirá Tras conocer el veredicto, Donald Trump se ha referido al veredicto como una "vergüenza" y ha adelantado que recurrirá la sentencia. "No tengo absolutamente ni idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una vergüenza, una continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos", ha dicho el exmandatario. Trump tendrá que indemnizar a Carroll con un total de unos cinco millones de dólares, de los cuales dos son por los "daños" causados por Trump en aquella agresión sexual y cerca de tres por lo relacionado con su reputación. Trump recurrirá la condena por abusar sexualmente de E. Jean Carroll: "El veredicto es una vergüenza"