Donald Trump ha asegurado que no retirará su candidatura a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos incluso si resulta condenado por los delitos que se le imputan.

En una entrevista con la cadena Fox News, la primera tras ser imputado por 34 cargos por el gran jurado de Nueva York, el expresidente ha asegurado que "nunca deserta".

"No lo abandonaría", ha subrayado Trump en la entrevista con el presentador de la Fox Tucker Carson.

Trump se enfrenta a 34 cargos relacionados entre otros con pagos irregulares para conseguir que la actriz porno Stormy Daniels guardara silencio sobre una relación sexual entre ambos.

Relata su "horrible" experiencia en el tribunal

Trump ha asegurado que el día en que se leyeron los cargos en su contra en el juzgado en Manhattan fue "horrible". "La gente estaba llorando, gente que trabajaba allí. Me dijeron que lo sentían", ha asegurado el político republicano.

"No hice nada malo", ha asegurado, a la vez que ha acusado a los demócratas de "instrumentalización de la Justicia", convertida en arma política.

Trump ha aprovechado una vez más para reiterar sus falsas alegaciones de que en las pasadas elecciones presidenciales hubo fraude. "Tuve la mayor cantidad de votos de cualquier presidente en activo en la historia", ha declarado.

Trump también ha criticado al actual presidente, Joe Biden, y ha asegurado que no le ve como candidato para un segundo mandato. "No creo que pueda (...) No se trata de la edad (...) simplemente hay algo que va mal".

El republicano también se ha referido a la guerra de Ucrania. "Biden está tan comprometido con Ucrania. ¿Qué pasa si no es una guerra que se pueda ganar?", se ha preguntado.

El expresidente estadounidense ha asegurado que el presidente ruso, Vladímir Putin, "amaba a Ucrania, la considera parte de Rusia".