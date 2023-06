El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha notificado al expresidente republicano Donald Trump, que está siendo investigado por haberse quedado documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca, han informado este miércoles medios estadounidenses.

La carta, que ha sido recibida por su equipo legal, supone un nuevo avance en la investigación, comandada por el fiscal especial Jack Smith, sobre el manejo por parte de Trump de cientos de documentos clasificados que fueron hallados por el FBI en su mansión en Florida.

El Departamento de Justicia instruye a los fiscales a enviar una carta a quienes tienen probabilidad de ser imputados, dándoles la oportunidad de testificar antes de que se presenten los cargos, ha explicado el portal Politico.

Trump niega haber actuado mal

El periódico 'The New York Times' ha contactado directamente a Trump para preguntarle si le habían dicho que lo acusarían, a lo que ha respondido que "no era cierto".

Al ser preguntado si le habían dicho que era objeto de una investigación federal, no ha respondido directamente, diciendo que "tiene que entender" que no estaba en contacto directo con los fiscales. Trump ha negado repetidamente haber actuado mal y argumenta que sus enemigos lo están señalando.

"No he hecho NADA malo, pero he asumido durante años que soy un objetivo de los armificados Departamento de Justicia y FBI", ha indicado el expresidente en sus redes sociales poco después de que el citado diario se pusiese en contacto con él.